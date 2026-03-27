Pjastri ispred Mercedesa na drugom treningu u Japanu

Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je najbrži na današnjem drugom slobodnom treningu pred trku Formule 1 za Veliku nagradu Japana.

Pjastri je ostvario vreme od 1:30,133 minuta i bio je brži od vozača Mercedesa Kimija Antonelija i Džordža Rasela. Antoneli je bio sporiji za 0,092, a Rasel za 0,205 sekundi.

Četvrto vreme imao je drugi vozač Meklarena Lando Noris, dok su iza njega bili Šarl Lekler i Luis Hamilton u Ferariju. Najboljih deset na drugom treningu kompletirali su Niko Hulkenberg, Aleksander Albon, Oliver Berman i Maks Verstapen.

Ekipa Mercedesa je, pre toga, bila najbolja na prvom slobodnom treningu na stazi Suzuka.

Rasel je bio najbrži sa vremenom 1:31,666 minuta. On je za 0,026 sekundi bio brži od Antonelija, a 0,132 sekundi od Norisa.

Pjastri je imao četvrto vreme na prvom slobodnom treningu i bio je ispred dvojca u Ferariju, Leklera i Hamiltona, dok je sedmi bio Verstapen.

Treći slobodan trening se vozi naredne noći od 3.30, dok su kvalifikacije za trku na programu sutra od 7.00.

Start Velike nagrade Japana zakazan je za nedelju u 7.00.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com