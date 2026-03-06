Pjastri najbrži na drugom slobodnom treningu pred uvodnu trku F1 u Australiji

Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je najbrži na današnjem drugom slobodnom treningu uoči Velike nagrade Australije, kojom počinje nova sezona u šampionatu Formule 1.

Pjastri je u rodnom Melburnu na stazi „Albert Park“ odvezao najbrži krug u vremenu 1:19,729 minuta, dok je drugo najbrže vreme postavio vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli sa 0,214 sekundi zaostatka.

Treće vreme ostvario je Antonelijev timski kolega Džordž Rasel sa 0,320 sekundi zaostatka, a četvrta i peta pozicija pripala je vozačima Ferarija Luisu Hamiltonu (0,321 sekund zaostatka) i Šarlu Lekleru (0,562 sekunde zaostatka).

Četvorostruki svetski šampion vozač Red Bula Maks Verstapen ostvario je šesto vreme na drugom treningu, ali je u završnici izleteo sa staze i tako oštetio bolid.

U prvih 10 završili su još aktuelni svetski šampion Lando Noris iz Meklarena, Arvid Lindblad iz Rejsing bulsa, Isak Hadžar iz Red Bula i vozač Hasa Esteban Okon.

Ranije je održan prvi slobodni trening na kojem su najbrži bili vozači Ferarija Lekler (1:20,267 minuta) i Hamilton (0,469 sekundi zaostatka za timskim kolegom).

U noći petak na subotu od 2.30 na programu je treći slobodni trening, a prve kvalifikacije u novoj, 77. sezoni Formule 1, zakazane su za subotu od 6.00.

Trka za Veliku nagradu Australije u Melburnu vozi se u nedelju od 5.00.

(Beta)

