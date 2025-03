Pjastri pobednik trke Formule 1 za Veliku nagradu Kine

Vozač Meklarena Oskar Pjastri pobednik je današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Kine.

Pjastri je tako na stazi u Šangaju zabeležio treći trijumf u karijeri, a na drugoj poziciji trku je završio njegov timski kolega Lando Noris.

Treću poziciju je zauzeo vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok je četvrti kroz cilj prošao aktuelni svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula.

Peta i šesta pozicija pripala je vozačima Ferarija Šarlu Lekleru i Luisu Hamiltonu, a do bodova su došli i Esteban Okon (Has), Andrea Kimi Antoneli (Mercedes), Aleksander Albon (Vilijams) i Oliver Berman (Has).

U generalnom plasmanu posle dve trke vodi Noris sa 44 boda, drugi je Verstapen sa 36 bodova, a zatim slede Rasel sa 35 i Pjastri sa 34 boda.

Šampionat Formule 1 se nastavlja 6. aprila trkom za Veliku nagradu Japana.

(Beta)

