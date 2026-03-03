Pjastri: Prva trka u Melburnu neće odlučiti šampiona

Vozač Meklarena Oskar Pjastri izjavio je danas da rasplet na predstojećoj Velikoj nagradi Australije neće presudno odrediti borbu za titulu u novoj sezoni Formule 1.

Uoči otvaranja sezone na stazi Albert Park, Pjastri je istakao da poredak snaga na početku šampionata ne mora da znači i konačan ishod na kraju duge sezone.

„Mislim da smo trenutno u igri. Uskoro ćemo tačno znati gde smo, ali ne verujem da smo u poziciji kao pre 12 meseci, kada smo osećali da smo najjači“, rekao je australijski vozač, a preneo Skaj Sport.

Direktor Meklarena Andrea Stela prethodno je ocenio da su Mercedes i Ferari, koji važe za glavne favorite kladionica, „korak ispred“ Meklarena i Red Bula posle predsezonskih testiranja u Bahreinu.

Meklaren u sezonu ulazi kao dvostruki uzastopni šampion u konkurenciji konstruktora, dok je Pjastrijev timski kolega Lando Norris aktuelni svetski prvak u konkurenciji vozača i pobednik prošlogodišnje trke u Melburnu.

Pjastri smatra da će ključ uspeha u novim tehničkim pravilima biti brzina prilagođavanja tokom godine.

„Ova sezona neće biti dobijena time ko je najbrži na prvoj trci. Biće mnogo razvoja i učenja, posebno za nas vozače. Ko se najbrže prilagodi u ovako dugoj sezoni, taj će na kraju biti na vrhu“, poručio je on.

Australijanac je dodao da veruje u sposobnost svog tima da brzo reaguje, čak i ako početak vikenda ne bude idealan.

„Svaki put kada dođe do promena pravila, postoje različiti pravci razvoja. Biće zanimljivo videti koji je najbolji, ali znam koliko je naš tim, posebno inženjerski deo, sposoban da brzo preokrene situaciju“, zaključio je Pjastri.

(Beta)

