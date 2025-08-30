Pjastriju pol pozicija u Zandvortu

Vozač Meklarena Oskar Pjastri startovaće sa pol pozicije trku Formule 1 za Veliku nagradu Holandije, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Pjastri je do pol pozicije u Zandvortu došao sa rezultatom 1:08,662 minuta.

Drugo mesto je zauzeo njegov timski kolega Lando Noris sa 0,012 sekundi zaostatka, dok je treći bio aktuelni svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,263 sekunda zaostatka.

Četvrto mesto je zauzeo vozač RB Isak Hadžar, peti je bio vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok je šesto mesto pripalo Šarlu Lekleru iz Ferarija.

Do 10. pozicije su još Luis Hamilton (ferari), Liam Loson (RB), Karlos Sainc (Vilijams) i Fernando Alonso (Aston Martin).

Trka za Veliku nagradu Holandije na programu je u nedelju od 15 časova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com