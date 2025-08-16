Poarje propušta Evropsko prvenstvo zbog povrede

Francuski košarkaš Vensan Poarje propustiće predstojeće Evropsko prvenstvo zbog povrede desnog kolena, preneli su danas francuski mediji.

Košarkaš Efesa povredio je desno koleno i neće moći da igra, što je veliki gubitak za ekipu i selektora Frederika Fotua, preneo je list Ekip.

Poarje, centar visok 2,13 metara, odigrao je do sada 62 utakmice za reprezentaciju Francuske.

On je tokom priprema imao problema sa povredom, mučio se u prijateljskoj utakmici protiv Španije (75:67) u Badaloni, a propustio je duel dve ekipe u Parizu.

Neće igrati ni Zakari Rizaše, zbog povrede desnog lakta.

Evropsko prvenstvo održaće se od 27. avgusta do 14. septembra u Finskoj, Poljskoj, Letoniji i na Kipru.

Francuska je u Grupi D sa Islandom, Slovenijom, Poljskom, Belgijom i Izraelom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com