Pobeda AEK-a uz gol Jovića u Ligi konferencija, pobede Fjorentine i Legije

Fudbaleri AEK-a pobedili su večeras na svom terenu u Atini Aberdin 6:0, u utakmici drugog kola Lige konferencija.

Dvostruki strelac bio je Abubakari Kojta, koji je postigao golove u 11. i 18. minutu.

Golove su postigli još Niklas Elijason u 27, Razvan Marin u 55. i Luka Jović u 81. minutu na asistenciju Mijata Gaćinovića. Konačan rezultat postavio je Derek Kutesa u 87. minutu.

Posle dva kola AEK ima tri boda, a škotska ekipa je bez bodova.

U sledećem kolu 6. novembra AEK će dočekati Šamrok, a Aberdin će u Larnaki igrati protiv AEK-a.

Fudbaleri Fjorentine pobedili su večeras u Beču Rapid 3:0.

Italijanska ekipa povela je u devetom minutu golom koji je postigao Šer Ndur. Prednost je udvostručio Edin Džeko u 48. minuut, a konačan rezultat postavio je Albert Gudmundson u 89. minutu.

Fjorentina je prva sa svih šest bodova, a Rapid je i dalje bez bodova.

U sledećem kolu Fjorentina će u Nemačkoj igrati protiv Majnca, a Rapid će dočekati Univerzitateu iz Krajove.

Fudbaleri Hakena odigrali su kao domaćini u Geteborgu nerešeno 2:2 protiv Rajo Valjekana.

Španska ekipa povela je golom Alvara Garsije u 15. minutu, a domaći su izjednačili golom Julijusa Lindberga u 35.

Haken je poveo golom Isaka Brusberga u 55. minutu, a bod španskoj ekipi obezbedio je Andrej Raciu iz jedanaesterca u 13. minutu nadoknade vremena.

Rajo Valjekano ima četiri boda, a Haken dva.

U sledećem kolu Rajo Valjekano dočekaće Leh, a Haken će biti domaćin Strazburu.

Fudbaleri Legije iz Varšave pobedili su u Krakovu domaći Šahtjor 2:1.

Legija je povela u 16. minutu pogotkom Rafala Augustinjaka, a ukrajinska ekipa izjednačila je golom Luke Meirelesa u 61. minutu.

Pobedu Legiji doneo je Augustinjak u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Obe ekipe imaju po tri boda posle dva kola.

U trećem kolu Šahtjor će dočekati Brejdablik, a Legija će igrati u Sloveniji protiv Celja.

U ostalim utakmicama Brejdablik je na svom terenu odigrao 0:0 protiv Kupsa, Strazbur je na svom terenu odigrao 1:1 protiv Jagjelonije, a bez pobednika završen je i duel Drite i Omonije – 1:1.

Az Alkmar je na svom terenu pobedio Slovan iz Bratislave 1:0, a Škendija je kao domaćin pobedila Šelburn takođe 1:0. Duel Rijeke i Sparte iz Praga prekinut je u prvom poluvremenu zbog natopljenog terena i obilne kiše i biće nastavljen od 21 čas.

