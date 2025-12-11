Pobeda atinskog AEK-a za prvo mesto na tabeli Lige konferencija

Fudbaleri atinskog AEK-a pobedili su večeras u Turskoj domaći Samsunspor 2:1, u utakmici petog kola Lige konferencija i popeli se na prvo mesto na tabeli.

Domaći su poveli u četvrtom minutu autogolom koji je postigao Arol Mukudi, a izjednačio je Razvan Marin u 52. minutu.

Pobedu ekipi koju sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić postigao je Abubakari Kojta u 64. minutu.

AEK je prvi na tabeli sa 10 bodova, a isti broj bodova ima i Samsunspor na drugom mestu.

Atinski tim će u sledećem kolu biti domaćin Univerzitatei, a Samsunspor će igrati protiv Majnca u Nemačkoj.

Fudbaleri AEK-a iz Larnake odigrali su u Geteborgu nerešeno 1:1 protiv Hekena.

AEK je poveo golom Miramona u 65. minutu, a bod domaćima obezbedio je Johan Hamar u četvrtom minutu nadoknade vremena.

AEK je i dalje bez poraza, a posle trećeg uzastopnog remija zauzima šesto mesto na tabeli sa devet bodova. Heken je bez pobede i ima tri boda na 29. mestu.

U sledećem kolu narednog četvrtka, AEK će dočekati Škendiju, a Heken će u Bratislavi igrati protiv Slovana.

Fudbaleri Fjorentine pobedili su na svom terenu Dinamo iz Kijeva 2:1.

Italijanska ekipa povela je u 18. minutu golom Mojzea Kina, a izjednačio je Mikola Mihajlenko u 55. minutu.

Pobedonosni gol postigao je Albert Gudmundson u 74. minutu.

Fjorentina je prekinula niz od dva poraza i sedma je na tabeli sa devet bodova. Dinamo je posle četvrtog poraza 28. sa tri boda.

U sledećem kolu Fjorentina će igrati u Lozani, a Dinamo će kao domaćin u Lublinu igrati protiv Noe.

Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su u Poljskoj domaću Jagjeloniju 2:1.

Španski tim poveo je golom koji je Serhio Kameljo postigao u šestom minutu, a izjednačio je Hesus Imas u 44. minutu.

Pobedonsoni gol postigao je Pača u 61. minutu.

Rajo Valjekano ima 10 bodova na četvrtom mestu na tabeli, a Jagjelonija je posle prvog poraza 14. sa osam bodova.

U šestom kolu Rajo Valjekano će dočekati Dritu, a Jagjelonija će u Holandiji igrati protiv AZ Alkmara.

U ostalim utakmicama Škendija je na svom terenu pobedila Slovan iz Bratislave 2:0, Noa je u Francuskoj pobedila Legiju 2:1, a Sparta iz Praga pobedila je Univerzitateu 2:1 i popela se na treće mesto na tabeli.

AZ Alkmar je u Holandiji pobedio Dritu 3:0 i naneo joj prvi poraz, a Brejdablik je na svom terenu pobedio Šamrok 3:1.

