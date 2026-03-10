Pobeda Galatasaraja nad Liverpulom u Istanbulu u prvom meču osmine finala LŠ

Fudbaleri Galatasaraja pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Liverpula sa 1:0, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Galatasaraj je poveo u sedmom minutu nakon kornera. Loptu je pred gol poslao Viktor Osimen, a Mario Lemina je iz neposredne blizine glavom postigao gol za turski tim.

Domaća ekipa je mogla da poveća prednost u 62. minutu, kada je Osimen iskoristio grešku odbrane Liverpula i poslao loptu u praznu mrežu engleskog tima, ali je gol poništen zbog ofsajda Bariša Jilmaza na početku akcije.

Liverpul je veliku priliku za izjednačenje imao u 66. minutu, kada je pred gol sam izašao Ugo Ekitike, ali je njegov udarac odbranio golman Galatasaraja Ugurdžan Čakir.

Engleski tim je u 70. minutu imao najbolju šansu za izjednačenje. Lopta je posle kornera i velike gužve pred golom završila u mreži Galatasaraja, ali je pogodak dva minuta kasnije nakon intervencije iz VAR sobe poništen zbog igranja rukom Ibrahime Konatea.

Obe ekipe su do kraja meča imale prilike da dođu do pogotka, ali promene rezultata nije bilo.

Revanš je na programu 18. marta u Liverpulu.

Pobednik ovog dvomeča u četvrtfinalu Lige šampiona igra protiv boljeg iz dvomeča u kojem se sastaju Pari Sen Žermen i Čelsi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com