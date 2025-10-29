Pobeda Majamija uz 10 poena Jovića, Oklahoma i Filadelfija i dalje neporaženi u NBA ligi

Košarkaši Majamija pobedili su u noći između utorka i srede Šarlot 144:117 i ostvarili treću uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Majami su predvodili Hajme Hakes sa 28 poena, od kojih je 20 postigao u prvom poluvremenu, Bem Adebajo sa 26 poena i Endru Vigins sa 21 poenom.

Pele Larson pobedi je doprineo sa 17 poena, Kelel Vejr sa 14 poena i devet skokoa, a srpski košarkaš Nikola Jović sa 10 poena, šest skokova i dve asistencije za gotovo 22 minuta na terenu.

U ekipi Šarlota Lamelo Bol bio je najefikasniji sa 20 poena, uz devet poena i osam skokova, Kon Nupel postigao je 19 poena, Kolin Sekston 18 poena uz šest asistencija, a Majls Bridžis 17 poena.

Košarkaši Golden Stejta pobedili su Los Anđeles Kliperse 98:79 i ostvarili drugu uzastopnu pobedu. U pobedničkoj ekipi Džimi Batler postigao je 21 poen uz po pet skokova i asistencija, Stefen Kari imao je 19 poena i osam asistencija, a Kvinten Post 12 poena i osam skokova.

U ekipi iz Los Anđelesa, koja je prekinula niz od dve pobede, Džejms Harden postigao je 20 poena, Kavaj Lenard 18, a Ivica Zubac 14 poena uz 13 asistencija. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je za devet minuta postigao dva poena i imao je jedan skok.

Košarkaši Oklahome pobedili su Sakramento 107:101 i ostali neporaženi posle pet utakmica. Šej Gildžes-Aleksander predvodio je aktuelne šampione do pobede sa 31 poenom, devet skokova i četiri asistencije, Eron Vigins dodao je 18 poena, šest skokova i šest asistencija, a 18 poena imao je i Ejdžej Mičel.

U ekipi Sakramenta Zek Levin postigao je 23 poena, Demar Derozan 19, Rasel Vestbruk imao je 16 poena, devet skokova i četiri asistencije, a Domantas Sabonis 10 poena i 18 skokova.

Neporažena je i Filadelfija, koja je posle produžetka pobedila Vašington 139:134. Sikserse je predvodio Tajris Maksi sa 39 poena i 10 asistencija, Džoel Embid doprineo je sa 25 poena, sedam skokova i pet asistencija, a Keventin Grajms sa 23 poena i sedam skokova.

U poraženom timu Aleks Sar postigao je 31 poen, uz 11 skokova i pet asistencija, Kišon Džordž imao je 20 poena, devet skokova i sedam asistencija, a Kris Midlton 13 poena i 10 skokova. Srpski košarkaš Tristan Vukčević nije igrao.

Košarkaši Milvokija pobedili su Njujork 121:111 za treću pobedu u ligi. Bakse je prevodio Janis Adetokunbo sa 27 poena, osam skokova i sedam asistencija, Rajan Rolins dodao je 25 poena, a Geri Trent 11.

U ekipi iz Njujorka, koja je pretrpela drugi uzastopni poraz, Džejlen Branson bio je najefikasniji sa 36 poena, ali se povredio u četvrtoj četvrtini. Mikel Bridžis dodao je 24 poena, 11 skokova i šest asistencija, a Lendri Šemet 16 poena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com