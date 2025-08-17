Pobeda Notingem Foresta, remi Čelsija u Premijer ligi

Fudbaleri Notingem Foresta pobedili su danas na svom terenu Brentford 3:1, u utakmici prvog kola Premijer lige.

Dvostruki strelac u domaćoj ekipi bio je Kris Vud, koji je postigao golove u petom minutu i u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena. Gol je postigao i Dan Ndoje u 42. minutu.

Jedini gol za Brentford postigao je Igor Tijago u 78. minutu iz jedanaesterca.

U drugom kolu Forest će igrati na gostujućem terenu protiv Kristal Palasa, a Brentford će dočekati Aston Vilu.

Fudbaleri Čelsija odigrali su na Stamford Bridžu u londonskom derbiju nerešeno 0:0 protiv Kristal Palasa.

U 13. minutu posle upotrebe VAR tehnologije poništen je gol koji je iz slobodnog udarca postigao igrač Kristal Palasa Ebereči Eze, pošto je njegov saigrač Mark Geji bio udaljen manje od metra od živog zida kada je šutirao Eze.

U drugom kolu Čelsi će igrati na gostujućem terenu protiv Vest Hema.

Kasnije igraju Mančester junajted – Arsenal.

(Beta)

