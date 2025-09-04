Pobeda Turske, remi Litvanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Fudbalska reprezentacija Turske pobedila je večeras u Tbilisiju domaću Gruziju 3:2, u utakmici prvog kola Grupe E u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Turska je povela u trećem minutu golom Merta Muldura, a zatim je dvostruki strelac bio Kerem Akturkoglu u 41. i 52. minutu.

Golove za Gruziju postigli su Zuriko Davitašvili u 63. minutu i Hviča Kvarachelija u osmom minutu nadoknade vremena.

Turski tim utakmicu je završio sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Baris Jilmaz.

Turska će u drugom kolu u nedelju dočekati Španiju, a Gruzija će biti domaćin Bugarskoj.

U Grupi G Litvanija je Kaunasu, u utakmici petog kola odigrala nerešeno 1:1 protiv Malte.

Malta je povela golom koji je Aleksander Satarijano postigao u 83. minutu, a domaći su osvojili bod pogotkom Gvidasa Ginejtisa iz jedanaesterca u sedmom minutu nadoknade vremena.

Obe ekipe utakmicu su završile sa desetoricom. Igrač Malte Džejk Azpoardi dobio je crveni karton u prvom minutu nadoknade, a domaći fudbaler Edgaras Utkus dobio je drugi žuti karton u 10. minutu nadoknade vremena.

Litvanija je odigrala četiri utakmice i ima tri boda na četvrtom mestu na tabeli, a Malta je odigrala meč više i ima dva boda.

U sledećem kolu Litvanija će u nedelju dočekati Holandiju, a Malta će 9. oktobra biti domaćih Holandiji.

U Grupi J reprezentacija Velsa pobedila je u Astani domaći Kazahstan 1:0, u utakmici petog kola.

Jedini gol postigao je Kifer Mur u 24. minutu.

U sledećem kolu Vels će 13. oktobra dočekati Belgiju, a Kazahstan će za tri dana, 7. septembra igrati na gostujućem terenu protiv Belgije.

Posle pet mečeva Vels je prvi na tabeli sa 10 bodova i ima dva boda više, ali i utakmicu više od drugoplasirane Severne Makedonije.

Belgija je odigrala dve utakmice i ima četiri boda na trećem mestu, Kazahstan je četvrti sa tri boda iz četiri utakmice, a poslednji je Lihtenštajn koji nije osvojio nijedan bod u tri meča.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com