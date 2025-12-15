Pobeda Vašingtona, Džejms za trijumf Lejkersa protiv Finiksa

Košarkaši Vašingtona pobedili su prošle noći u gostima Indijanu sa 108:89 i tako upisali svoj prvi trijumf na gostujućem terenu u NBA ligi posle gotovo dva meseca.

Vašington je prekinuo niz od četiri vezana poraza i poboljšao svoj skor u gostima na 2/11, a najzaslužniji za to bio je Marvin Begli koji je ostvario dabl-dabl učinak od 23 poena i 14 skokova.

Srpski košarkaš u redovima Vašingtona, Tristan Vukčević na parketu je proveo 16 minuta i za to vreme je upisao šest poena i tri skoka.

U poraženom timu najbolji je bio Benedikt Maturin sa 15 poena.

Košarkaši Los Anđeles lejkersa su i pored ispuštene prednosti od 20 poena na kraju slavili u gostima Finiksa sa 116:114.

Osam minuta pre kraja utakmice, Lejkersi su vodili 99:79, ali je Finiks trojkom Dilona Bruksa na 12,2 sekunde pre kraja poveo sa 114:112. Tačku na ovaj meč je potom stavio Lebron Džejms sa dva pogođena slobodna bacanja 3,9 sekundi pre kraja.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Luka Dončić sa 29 poena, dok je Lebron Džejms dodao 26. Na drugoj strani se istakao Buker sa 27 ubačenih poena.

Portland je na svom terenu pobedio Golden Stejt sa 136:131 i tako prekinuo niz od tri poraza. Džerami Grant i Šejdon Šarp su bili najbolji u pobedničkom timu sa po 35 poena, dok Voriorsima nije pomogla ni sjajna partija Stefa Karija koji je ubacio 48 poena.

Šarlot je slavio posle produžetka protiv Klivlenda sa 119:111, predvođen Kolom Knupelom koji je ubacio 29 poena, uz 20 poena i deset skokova Treja Marfija ekipa Nju Orleansa je pobedila Čikago sa 114:104, dok je Minesota bila bolja od Sakramenta sa 117:103.

Košarkaši Bruklina su izjednačili rekord franšize pobedivši Milvoki sa 45 poena razlike, 127:82, a prošle noći slavila je i Atlanta koja je bila bolja od Filadelfije sa 120:117.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com