Pobede Alkarasa i Medvedeva na Australijan openu

Prvi teniser sveta, Španac Karlos Alkaras plasirao se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu pošto je pobedio Nemca Janika Hanfmana sa 7:6, 6:3, 6:2.

U prvom setu od 78 minuta, najdužem koji je Alkaras odigrao u karijeri na grend slem turnirima, Hanfman je vodio sa 3:1 i spasio dve brejk lopte na 5:5, potom je vodio sa 4:3 u taj-brejku, pre nego što je Španac osvojio četiri uzastopna poena.

Alkaras je drugi set rešio brejkom u četvrtom gemu, da bi u trećem dva puta oduzeo servis rivalu i tako obezbedio plasman u naredno kolo.

Sledeći protivnik Alkarasa biće Francuz Korentan Mute kojem je Amerikanac Majkl Dženg predao meč drugog kola.

Plasman u treće kolo prvog grend slem turnira u sezoni obezbedio je i Rus Danil Medvedev koji je eliminisao Francuza Kantana Alisa posle četiri seta sa 6:7, 6:3, 6:4, 6:2 posle tri sata igre. On će u narednom kolu igrati protiv Mađara Fabijana Morožana.

Dalje je prošao još jedan ruski teniser, Andrej Rubljov koji je sa 6:4, 6:3, 4:6, 7:5 slavio protiv Portugalca Đajma Farije. Naredni rival 15. teniseru sveta biće Argentinac Francisko Serundolo koji je pobedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine sa 6:3, 6:2, 6:1.

Amerikanac Tomi Pol slavio je protiv Argentinca Tijaga Tirantea sa 6:3, 6:4, 6:2 i tako zakazao duel sa Špancem Alehandrom Davidovičem Fokinom koji je u drugom kolu pobedio Amerikanca Rajlija Opelku sa 6:3, 7:6, 5:7, 4:6, 6:4.

(Beta)

