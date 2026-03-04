Pobede Arsenala i Čelsija u Premijer ligi, remi Mančester sitija i Notingem Foresta

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostujućem terenu Brajton 1:0, u utakmici 29. kola Premijer lige, i zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u engleskom prvenstvu.

Pobedonosan gol za Arsenal postigao je Bukajo Saka u devetom minutu.

Arsenal je prvi na tabeli sa 67 bodova, sedam više i utakmicom više od drugoplasiranog Mančester sitija, dok Brajton zauzima 12. mesto sa 37 bodova.

Arsenal će u narednom kolu u Londonu dočekati Everton, dok će Brajton igrati na gostujućem terenu protiv Sanderlenda.

Mančester siti je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Notingem Foresta 2:2.

Prednost Sitiju doneo je Antoan Semenjo golom u 31. minutu, a izjednačenje Forestu Morgan Gibs-Vajt pogotkom u 56. minutu.

Vođstvo Sitiju vratio je Rodri golom u 62. minutu, a izjednačenje Forestu Eliot Anderson pogotkom u 76. minutu.

Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest.

Mančester siti je drugi na tabeli sa 60 bodova, sedam manje i utakmicom manje od prvoplasiranog Arsenala, dok Notingem Forest zauzima 17. mesto sa 28 bodova.

Mančester siti će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Vest Hema, dok će Notingem Forest dočekati Fulam.

Čelsi je na gostujućem terenu u Birmingemu pobedio Aston Vilu 4:1, i prekinuo svoj niz od tri uzastopne utakmice bez trijumfa u Premijer ligi.

Prednost Aston Vili doneo je Daglas Luis golom u drugom minutu, a izjednačenje Čelsiju Žoao Pedro pogotkom u 35. minutu.

Vođstvo Čelsiju doneo je Žoao Pedro golom u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena, a prednost gostujućeg tima uvećao je Kol Palmer pogotkom u 55. minutu.

Konačan rezultat je u 64. minutu postavio Žoao Pedro, svojim trećim pogotkom na utakmici.

Gol koji je postigao napadač Aston Vile Oli Votkins u 41. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Čelsi je peti na tabeli sa 48 bodova, dok je Aston Vila četvrta sa 51 bodom.

Čelsi će u narednom kolu u Londonu dočekati Njukasl, dok će Aston Vila igrati na gostujućem terenu protiv Mančester junajteda.

Vest Hem je na gostujućem terenu u Londonu pobedio gradskog rivala, ekipu Fulama 1:0.

Pobedonosan gol za Vest Hem postigao je Krisensio Samervil u 65. minutu.

Srpski vezista u ekipi Fulama Saša Lukić nije ulazio u igru.

(Beta)

