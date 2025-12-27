Pobede Arsenala i Liverpula u Premijer ligi, autogol Petrovića u porazu Bornmuta od Brentforda

Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu u Londonu Brajton 2:1, u utakmici 18. kola Premijer lige.

Prednost Arsenalu doneo je Martin Edegor pogotkom u 14. minutu, a vođstvo je uvećao napadač Brajtona Žoržinjo Ruter autogolom u 52. minutu.

Konačan rezultat postavio je vezista Brajtona Dijego Gomes pogotkom u 64. minutu.

Arsenal je prvi na tabeli sa 42 boda, dva više od drugoplasiranog Mančester sitija, dok Brajton zauzima 12. mesto sa 24 boda.

Oba kluba će u narednom kolu igrati u Londonu, Arsenal kao domaćin protiv Aston Vile, a Brajton na gostujućem terenu protiv Vest Hema.

Liverpul je na svom terenu pobedio Vulverhempton 2:1.

Prednost Liverpulu doneo je Rajan Gravenberh golom u 41. minutu, a vođstvo je uvećao Florijan Virc pogotkom minut kasnije.

Konačan rezultat postavio je defanzivac Vulverhemptona Santijago Bueno pogotkom u 51. minutu.

Liverpul je četvrti na tabeli sa 32 boda, dok Vulverhempton zauzima poslednje, 20. mesto sa dva boda.

Liverpul će u narednom kolu dočekati Lids, dok će Vulverhempton igrati na gostujućem terenu protiv Mančester junajteda.

Brentford je na svom terenu u Londonu pobedio Bornmut 4:1.

Prednost Brentfordu doneo je Kevin Šade pogotkom u sedmom minutu, a vođstvo je uvećao srpski golman Bornmuta Đorđe Petrović autogolom u 39. minutu.

Treći gol za Brentford postigao je Šade u 51. minutu, a prvi za Bornmut Antoan Semenjo u 75. minutu.

Konačan rezultat je u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena postavio Šade, svojim trećim pogotkom na utakmici.

Brentford je osmi na tabeli sa 26 bodova, dok Bornmut zauzima 15. mesto sa 22 boda.

Oba kluba će u narednom kolu igrati u Londonu, Brentford kao domaćin protiv gradskog rivala, ekipe Totenhema, a Bornmut na gostujućem terenu protiv Čelsija.

Barnli je na svom terenu odirao nerešeno protiv Evertona 0:0, dok je Fulam na gostujućem terenu u Londonu pobedio Vest Hem 1:0.

Srpski vezista u ekipi Fulama Saša Lukić počeo je tu utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 88. minutu.

(Beta)

