Pobede Arsenala i Real Madrida u LŠ, PSV bolji od Liverpula

Fudbaleri PSV-a pobedili su večeras na gostujućem terenu Liverpul 4:1, u utakmici petog kola ligaške faze Lige šampiona.

Prednost PSV-u doneo je Ivan Perišić golom iz penala u šestom minutu, a izjednačenje Liverpulu Dominik Soboslaj pogotkom u 16. minutu.

Vođstvo PSV-u vratio je Gus Til golom u 56. minutu, a treći pogodak za holandski tim postigao je Kouhaib Drijoš u 73. minutu.

Konačan rezultat postavio je Drijoš pogotkom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

PSV zauzima 15. mesto na tabeli sa osam bodova, dok se Liverpul nalazi na 13. poziciji sa devet bodova.

PSV će u narednom kolu u Ajndhovenu dočekati Atletiko Madrid, dok će Liveprul igrati na gostujućem terenu u Milanu protiv Intera.

Arsenal je na svom terenu u Londonu pobedio Bajern Minhen 3:1.

Prednost Arsenalu doneo je Jurijen Timber golom u 22. minutu, a izjednačenje Bajernu Lenart Karl pogotkom u 32. minutu.

Vođstvo Arsenalu vratio je Noni Madueke golom u 69. minutu, a konačan rezultat je postavio Gabrijel Martineli pogotkom u 76. minutu.

Arsenal je prvi na tabeli sa 15 bodova, dok je Bajern treći sa 12 bodova.

Arsenal će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Klub Briža, dok će Bajern u Minhenu dočekati Sporting iz Lisabona.

Real Madrid je na gostujućem terenu u Pireju pobedio Olimpijakos 4:3.

Prednost Olimpijakosu doneo je Čikinjo golom u osmom minutu, a izjednačenje Real Madridu Kilijan Mbape pogotkom u 22. minutu.

Vođstvo Realu doneo je Mbape golom u 24. minutu, a francuski napadač je svoj het-trik zabeležio pogotkom u 29. minutu.

Drugi gol za Olimpijakos postigao je Mehdi Taremi u 52. minutu, a četvrti za Real Mbape u 60. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Olimpijakosa Ajub El Kabi pogotkom u 81. minutu.

Gol koji je postigao napadač Reala Vinisijus Žunior u 32. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Real Madrid je peti na tabeli sa 12 bodova, dok Olimpijakos zauzima 33. mesto sa dva boda.

Real Madrid će u narednom kolu dočekati Mančester siti, dok će Olimpijakos igrati na gostujućem terenu u Almatiju protiv Kairata.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com