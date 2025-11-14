Pobede Atalante, Toronta i Finiksa u NBA ligi

Atalantu su do pobede predvodili Onjeka Okongvu sa 32 poena i 11 skokova i Džejlen Džonson sa 31 poenom, 18 skokova i 14 asistencija.
Najbolji kod Jute bio je finski internacionalac Lauri Markanen sa 40 poena.
Atalanta ima osam pobeda i pet poraza, a Juta četiri pobede i osam poraza.
Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, na gostujućem terenu su pobedili Klivlend 126:113.
Najefikasniji kod Atalante bili su Skoti Barns sa 28, Imanuel Kvikli sa 25 i Džejkob Peltl sa 20 poena.
Kod Klivlenda bolji od ostalih bio je Donovan Mičel sa 31 poenom.
Tornto ima sedam pobeda i pet poraza, a Klivlend je zabeležio osam pobeda i pet poraza.
Košarkaši Finiksa pobedili su na svom terenu Indijanu 133:98.
Finiks su predvodili Devin Buer sa 33 i Dilon Bruks sa 32 poena.
Kod Jute bolji od ostalih bili su Endru Nembhard sa 21 poenom i osam asistencija i Paskal Sijakam sa 19 poena.
Finiks je na skoru od osam pobeda i pet poraza, a Indijana je zabeležila jednu pobedu i 11 poraza.
