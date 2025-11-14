Pobede Atalante, Toronta i Finiksa u NBA ligi

Košarkaši Atalante pobedili su u noći između četvrtka i petka na gostujućem terenu Jutu 132:122, u utakmici Američke profesionalne košarkaška lige (NBA).

Atalantu su do pobede predvodili Onjeka Okongvu sa 32 poena i 11 skokova i Džejlen Džonson sa 31 poenom, 18 skokova i 14 asistencija.

Najbolji kod Jute bio je finski internacionalac Lauri Markanen sa 40 poena.

Atalanta ima osam pobeda i pet poraza, a Juta četiri pobede i osam poraza.

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, na gostujućem terenu su pobedili Klivlend 126:113.

Najefikasniji kod Atalante bili su Skoti Barns sa 28, Imanuel Kvikli sa 25 i Džejkob Peltl sa 20 poena.

Kod Klivlenda bolji od ostalih bio je Donovan Mičel sa 31 poenom.

Tornto ima sedam pobeda i pet poraza, a Klivlend je zabeležio osam pobeda i pet poraza.

Košarkaši Finiksa pobedili su na svom terenu Indijanu 133:98.

Finiks su predvodili Devin Buer sa 33 i Dilon Bruks sa 32 poena.

Kod Jute bolji od ostalih bili su Endru Nembhard sa 21 poenom i osam asistencija i Paskal Sijakam sa 19 poena.

Finiks je na skoru od osam pobeda i pet poraza, a Indijana je zabeležila jednu pobedu i 11 poraza.

(Beta)

