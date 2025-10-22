Pobede Atletik Bilbaa i Galatasaraja u Ligi šampiona

Fudbaleri Atletik Bilbaa pobedili su večeras na svom terenu Karabag sa 3:1, u utakmici trećeg kola Lige šampiona.

Azerbejdžanski prvak je do vođstva došao pogotkom Leandra Andradea u prvom minutu. Napadač sa Zelenortskih ostrva ušao je u istoriju kao prvi igrač koji je u tri evropske utakmice postigao gol u prvom minutu.

Baskijski tim je do preokreta došao golovima Gorke Gurusete u 40. i 88. minutu, te Roberta Navara u 70. minutu.

Karabag ima šest bodova nakon tri kola, dok je Atletik Bilbao upisao prvu pobedu i ima tri boda u Ligi šampiona.

U narednom kolu Atletik Bilbao gostuje Njukaslu, a Karabag dočekuje Čelsi.

Galatasaraj je u Istanbulu savladao Bodo Glimt sa 3:1.

Golove za turski tim je u prvom poluvremenu postigao nigerijski napadač Viktor Osimen u trećem i 33. minutu.

U nastavku je rezultat povećao Junus Akgun u 60. minutu, dok je jedini gol za norveški tim postigao Andreas Helmersen u 76. minutu.

Galatasaraj ima šest bodova, a Bodo Glimt ostaje na dva boda u Ligi šampiona.

Sledeći meč Galatasaraj igra na gostovanju protiv Ajaksa, dok Bodo Glimt dočekuje Monako.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com