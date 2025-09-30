Pobede Atletiko Madrida i Čelsija u LŠ, Galatasaraj bolji od Liverpula

Fudbaleri Galatasaraja pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Liverpul 1:0, u utakmici drugog kola Lige šampiona.

Pobedonosan gol za Galatasaraj postigao je Viktor Osimhen iz penala u 16. minutu.

Golman Liverpula Alison je zbog povrede iz igre izašao u 56. minutu, nakon čega je na toj poziciji za engleski klub igrao Giorgi Mamardašvili.

Oba kluba imaju po tri boda, Galatasaraj zauzima 18. mesto na tabeli, dok se Liverpul nalazi na 16. poziciji.

Galatasaraj će u narednom kolu dočekati Bodo Glimt, dok će Liverpul igrati na gostujućem terenu u Frankfurtu protiv Ajntrahta.

Atletiko Madrid je na svom terenu pobedio Ajntraht iz Frankfurta 5:1.

Golove za Atletiko postigli su Đakomo Raspadori u četvrtom minutu, Robin le Norman u 33. minutu, Antoan Grizman u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, Đulijano Simeone u 70. minutu i Hulijan Alvares iz penala u 82. minutu.

Pogodak za Ajntraht postigao je Džonatan Burkart u 57. minutu.

Oba kluba imaju po tri boda, Atletiko Madrid je šesti, dok Ajntraht zauzima 15. mesto.

Atletiko Madrid će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Arsenala, dok će Ajntraht u Frankfurtu dočekati Liverpul.

Čelsi je na svom terenu u Londonu pobedio Benfiku 1:0.

Pobedu Čelsiju doneo je vezista Benfike Ričard Rios autogolom u 18. minutu.

Čelsi je od šestog minuta nadoknade drugog poluvremena igrao sa igračem manje, pošto je tada drugi žuti karton dobio Žoao Pedro.

Čelsi zauzima 17. mesto na tabeli sa tri boda, dok se Benfika nalazi na 30. poziciji bez osvojenog boda.

Čelsi će u narednom kolu u Londonu dočekati Ajaks, dok će Benfika igrati na gostujućem terenu protiv Njukasla.

Bodo Glimt je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Totenhema 2:2.

Prednost Bodo Glimtu doneo je Jens Hauge golom u 53. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u 66. minutu.

Totenhem je vođstvo Bodo Glimta smanjio pogotkom Mikija van de Vena u 68. minutu, da bi izjednačenje engleskom timu doneo defanzivac norveškog kluba Jostein Gundersen autogolom u 89. minutu.

Bodo Glimt zauzima 20. mesto na tabeli sa dva boda, dok je Totenhem četvrti sa četiri boda.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Bodo Glimt u Istanbulu protiv Galatasaraja, a Totenhem protiv Monaka.

(Beta)

