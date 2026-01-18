Pobede Baj i Radukanu u prvom kolu Australijan opena

Kineska teniserka Baj Džosjuan plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melbunu, pošto je pobedila 44. teniserku sveta Anastasiju Pavljučenkovu iz Rusije posle tri seta, 6:4, 2:6, 7:6.

Baj, 697. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i 44 minuta i prvi put u karijeri se plasirala u drugo kolo Australijan opena.

Ona je u prvom setu dva puta oduzela servis protivnici, koja je napravila jedan brejk i povela je u meču.

Pavljučenkova je uzvratila, napravila je dva brejka u drugom setu i izjednačila.

Teniserke su napravile po jedan brejk u trećem setu i meč je odlučen u super taj-brejku, koji je Baj dobila posle druge meč lopte 12:10. Pavljučenkova nije iskoristila meč loptu pri vođstvu 10:9.

Baj će u drugom kolu igrati protiv prvog nosioca Beloruskinje Arine Sabalenke, koja je ranije danas pobedila Francuskinju Tjancou Rakotamangu Radžaonu 6:4, 6:1.

U drugom kolu je i Britanka Ema Radukanu, koja je pobedila Manančaju Savangkaev sa Tajlanda 6:4, 6:1, posle 71 minuta.

Radukanu će igrati protiv Anastasije Potapove iz Austrije, koja je pobedila Holanđanku Suzan Lamens 3:6, 7:5, 6:2.

(Beta)

