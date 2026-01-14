Pobede Bajerna, Hofenhajma i Lajpciga u Bundesligi

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su večeras na gostujućem terenu Keln 3:1, u utakmici 17. kola Bundeslige.

Keln je poveo golom koji je Linton Majna postigao u 41. minutu, a izjednačio je Serž Gnabri u petom minutu nadoknade vremena.

Aktuelni šampion poveo je golom Kim Min Džea u 71. minutu, a pobedu je obezbedio Lenart Karl u 84.

Bajern je jedina neporažena ekipa u Bundesligi ove sezone, prvi je na tabeli sa 47 bodova, 11 više od drugoplasirane Borusije iz Dortmunda.

Keln je nastavio niz bez pobede, a posle osmog poraza je 12. na tabeli sa 17 bodova.

Hofenhajm je na svom terenu pobedio Borusiju iz Menhengladbaha 5:1.

Trostruki strelac bio je Andrej Kramarić, koji je postigao golove u 22. minutu iz jedanaesterca, u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena i u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Golove su postigli još Tim Lemperle u 24. i Maks Merštet u 77. minutu.

Jedini strelac u ekipi iz Menhenglabdaha bio je Suto Matino u 69. minutu.

Posle devete pobede Hofenhajm je peti na tabeli sa 30 bodova, a Borusija Menhengladbah ima 19 bodova na 10. mestu na tabeli.

Fudbaleri Lajpciga pobedili su kao domaćini Frajburg 2:0.

Golove su postigli Vili Orban u 53. i Romulo Kardoso u 56. minutu.

Lajpcig je prekinuo niz od dva poraza i posle 10. pobede u ligi ima 32 boda na trećem mestu na tabeli.

Frajburg je prekinuo niz od tri utakmice bez poraza i zauzima osmo mesto sa 23 boda.

Ranije danas Volfsburg je na svom terenu pobedio Sankt Pauli 2:1.

(Beta)

