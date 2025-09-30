Pobede Bajerna, Intera i Marseja u LŠ

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su večeras na gostujućem terenu u Limasolu Pafos 5:1, u drugom kolu Lige šampiona.

Strelci za Bajern bili su Hari Kejn u 15. i 34, Rafael Gereiro u 20, Nikolas Džekson u 31. i Mikel Olise u 69. minutu.

Gol za Pafos postigao je Mislav Oršić u 45. minutu.

Bajern je prvi sa šest bodova, a Pafos je na 27. mestu sa jednim poenom.

U narednom kolu, Bajern će dočekati Klub Briž, dok će Pafos gostovati Kairatu.

U istom terminu, Inter je na svom terenu u Milanu pobedio Slaviju iz Praga 3:0.

Strelci za Inter bili su Lautaro Martines u 30. i 65. i Denzel Damfris u 34. minutu.

Inter je treći sa šest bodova, a Slavija je na 26. mestu sa jednim poenom.

U narednom kolu, Inter će gostovati Sen Žiloazu, dok će Slavija gostovati Atalanti.

Fudbaleri Marseja su na svom terenu pobedili Ajaks 4:0, golovima Igora Pajšana u šestom i 12, Mejsona Grinvuda u 26. i Pjer-Emerika Obemajanga u 52. minutu.

Marsej je sedmi sa tri poena, a Ajaks je na 35. mestu bez osvojenog boda.

U narednom kolu, Marsej će gostovati Sportingu, dok će Ajaks gostovati Čelsiju.

(Beta)

