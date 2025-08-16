Pobede Barselone i Alavesa na startu Primere

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na gostujućem terenu Majorku 3:0, u utakmici prvog kola španskog prvenstva.

Aktuelni šampion poveo je u sedmom minutu golom Rafinje, na asistenciju Lamina Jamala, a prednost je udvostručio Feran Tores u 23. minutu.

Konačan rezultat postavio je Jamal pogotkom u četvrtom minutu nadoknade vremena posle dodavanja Gavija.

Majorka je utakmicu završila sa devetoricom igrača. U 33. minutu drugi žuti karton dobio je Manu Morlanes, a šest minuta kasnije zbog oštrog starta crveni karton dobio je Vedad Murići.

U drugom kolu Barselona će igrati na gostujućem terenu protiv Levantea, a Majorka će dočekati Seltu.

Fudbaleri Alavesa pobedili su na svom terenu Levante 2:1.

Domaći su poveli u 36. minutu golom Tonija Martinesa, a izjednačio je Džeremi Toljan u 68. minutu. Pobedu Alavesu doneo je Nauel Tenalja u drugom minutu nadoknade vremena.

Alaves će u drugom kolu igrati u Sevilji protiv Betisa.

Fudbaleri Valensije odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Real Sosijedada.

Valensija je povela golom Dijega Lopesa u 57. minutu, a tri minuta kasnije bod Sosijedadu obezbedio je Takefusa Kubo.

U drugom kolu Valensija će igrati na gostujućem terenu protiv Osasune, a Sosijedad će dočekati Espanjol.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com