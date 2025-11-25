Pobede Benfike i Sen Žiloaza u Ligi šampiona

Strelci za Benfiku bili su Samuel Dal u šestom i Leandro Bareiro u 90. minutu.
Benfika je na 28. mestu na tabeli sa tri boda, a Ajaks je na poslednjoj, 34. poziciji bez osvojenog boda.
U narednom kolu, Benfika će na svom terenu u Lisabonu dočekati Napoli, dok će Ajaks gostovati Karabagu.
Fudbaleri Sen Žiloaza su na gostujućem terenu u Istanbulu pobedili Galatasaraj 1:0, golom Promisa Dejvida u 57. minutu.
Sen Žiloaz je na 18. mestu sa šest bodova, a Galatasaraj je deveti sa devet poena.
U sledećem kolu, Sen Žiloaz će dočekati Marsej, dok će Galatasaraj gostovati Monaku.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com