Pobede Benfike i Sen Žiloaza u Ligi šampiona

Fudbaleri Benfike pobedili su večeras na gostujućem terenu u Amsterdamu Ajaks 2:0, u petom kolu Lige šampiona.

Strelci za Benfiku bili su Samuel Dal u šestom i Leandro Bareiro u 90. minutu.

Benfika je na 28. mestu na tabeli sa tri boda, a Ajaks je na poslednjoj, 34. poziciji bez osvojenog boda.

U narednom kolu, Benfika će na svom terenu u Lisabonu dočekati Napoli, dok će Ajaks gostovati Karabagu.

Fudbaleri Sen Žiloaza su na gostujućem terenu u Istanbulu pobedili Galatasaraj 1:0, golom Promisa Dejvida u 57. minutu.

Sen Žiloaz je na 18. mestu sa šest bodova, a Galatasaraj je deveti sa devet poena.

U sledećem kolu, Sen Žiloaz će dočekati Marsej, dok će Galatasaraj gostovati Monaku.

(Beta)

