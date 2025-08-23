Pobede Bornmuta i Barnlija u Premijer ligi, Brentford bolji od Aston Vile

Fudbaleri Bornmuta pobedili su danas na svom terenu Vulverhempton 1:0, u utakmici drugog kola Premijer lige.

Pobedonosan gol za Bornmut postigao je Markus Tavernije u četvrtom minutu.

Vulverhempton je od 49. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tada direktan crveni karton dobio Toti.

Srpski golman Đorđe Petrović odigrao je celu utakmicu za Bornmut.

Bornmut je deveti na tabeli sa tri boda, dok Vulverhempton zauzima pretposlednje, 19. mesto bez osvojenog boda.

Bornmut će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Totenhema, dok će Vulverhempton dočekati Everton.

Brentford je na svom terenu u Londonu pobedio Aston Vilu 1:0.

Pobedonosan gol za Brentford postigao je Dango Uatara u 12. minutu.

Gol koji je postigao vezista Brentforda Mikel Damsgor u 43. minutu poništen je zbog prekršaja.

Brentford zauzima 11. mesto na tabeli sa tri boda, dok se Aston Vila nalazi na 16. poziciji sa jednim bodom.

Brentford će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Sanderlenda, dok će Aston Vila u Birmingemu dočekati Kristal Palas.

Barnli je na svom terenu pobedio Sanderlend 2:0.

Prednost Barnliju doneo je Džoš Kalen golom u 47. minutu, a konačan rezultat je postavio Džejdon Entoni pogotkom u 88. minutu.

Oba kluba imaju po tri boda, Barnli zauzima 10. mesto na tabeli, dok je Sanderlend šesti.

Barnli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Mančester junajteda, dok će Sanderlend dočekati Brentford.

