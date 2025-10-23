Pobede Celja i Majnca, poraz Kristal Palasa u Ligi konferencija

Fudbaleri Celja pobedili su večeras u Dablinu Šamrok 2:0, u utakmici drugog kola Lige konferencija.

Golove za slovenačku ekipu postigli su Mario Kvesić u 33. i Franko Kovačević u 40. minutu.

Celje ima šest bodova, a Šamrok je i dalje bez bodova.

Celje će u trećem kolu 6. novembra dočekati Legiju, a Šamrok će u Atini igrati protiv AEK-a.

Fudbaleri AEK-a iz Larnake pobedili su u Londonu domaći Kristal Palas 1:0.

Pobedonosni pogodak postigao je Riad Bajić u 51. minutu.

AEK ima šest bodova, a Kristal Palas je ostao na tri.

U trećem kolu AEK će dočekati Aberdin, a Kristal Palas će biti domaćin AZ Alkmaru.

Fudbaleri Majnca pobedili su na svom terenu Zrinjski 1:0.

Jedini gol postigao je Nelson Vajper u 24. minutu.

Zrinjski je od 38. minuta igrao sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Igor Savić.

Majnc ima svih šest bodova, a Zrinjski tri boda.

U trećem kolu Majnc će biti domaćin Fjorentini, a Zrinjski će igrati na gostujućem terenu protiv Dinama iz Kijeva.

U ostalim utakmicama Lozana je na gostujućem terenu pobedila Hamrun 1:0, a Linkoln je 2:1 na svom terenu pobedio Leh.

Samsunspor je u Turskoj pobedio Dinamo Kijev 3:0, Univerzitatea je u Krajovi odigrala nerešeno 1:1 protiv Noe, a Sigma je u Olomoucu odigrala takođe 1:1 protiv Rakova.

Utakmica Rijeke i Sparte iz Praga prekinuta je zbog jake kiše i natopljenog terena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com