Pobede Celja i Majnca, poraz Kristal Palasa u Ligi konferencija

Fudbaleri Celja pobedili su večeras u Dablinu Šamrok 2:0, u utakmici drugog kola Lige konferencija.
Golove za slovenačku ekipu postigli su Mario Kvesić u 33. i Franko Kovačević u 40. minutu.
Celje ima šest bodova, a Šamrok je i dalje bez bodova.
Celje će u trećem kolu 6. novembra dočekati Legiju, a Šamrok će u Atini igrati protiv AEK-a.
Fudbaleri AEK-a iz Larnake pobedili su u Londonu domaći Kristal Palas 1:0.
Pobedonosni pogodak postigao je Riad Bajić u 51. minutu.
AEK ima šest bodova, a Kristal Palas je ostao na tri.
U trećem kolu AEK će dočekati Aberdin, a Kristal Palas će biti domaćin AZ Alkmaru.
Fudbaleri Majnca pobedili su na svom terenu Zrinjski 1:0.
Jedini gol postigao je Nelson Vajper u 24. minutu.
Zrinjski je od 38. minuta igrao sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Igor Savić.
Majnc ima svih šest bodova, a Zrinjski tri boda.
U trećem kolu Majnc će biti domaćin Fjorentini, a Zrinjski će igrati na gostujućem terenu protiv Dinama iz Kijeva.
U ostalim utakmicama Lozana je na gostujućem terenu pobedila Hamrun 1:0, a Linkoln je 2:1 na svom terenu pobedio Leh.
Samsunspor je u Turskoj pobedio Dinamo Kijev 3:0, Univerzitatea je u Krajovi odigrala nerešeno 1:1 protiv Noe, a Sigma je u Olomoucu odigrala takođe 1:1 protiv Rakova.
Utakmica Rijeke i Sparte iz Praga prekinuta je zbog jake kiše i natopljenog terena.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com