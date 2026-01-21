Pobede Čelsija i Juventusa u LŠ, Liverpul bolji od Marseja

Prednost Liverpulu doneo je Dominik Soboslaj pogotkom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a vođstvo je uvećao golman Marseja Heronimo Rulji autogolom u 72. minutu.
Konačan rezultat postavio je Kodi Gakpo pogotkom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.
Gol koji je postigao napadač Liverpula Ugo Ekitike u 23. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.
Liverpul je četvrti na tabeli sa 15 bodova, dok Marsej zauzima 19. mesto sa devet bodova.
Liverpul će u poslednjem, osmom kolu ligaške faze dočekati Karabag, dok će Marsej igrati na gostujućem terenu protiv Klub Briža.
Čelsi je na svom terenu u Londonu pobedio Pafos 1:0.
Pobedonosan gol za Čelsi postigao je Mojses Kaisedo u 78. minutu.
Čelsi je osmi na tabeli sa 13 bodova, dok Pafos zauzima 30. mesto sa šest bodova.
Čelsi će u poslednjem, osmom kolu ligaške faze igrati na gostujućem terenu u Napulju protiv Napolija, dok će Pafos u Limasolu biti domaćin protiv Slavije iz Praga.
Juventus je na svom terenu u Torinu pobedio Benfiku 2:0.
Prednost Juventusu doneo je Hefren Tiram golom u 55. minutu, a konačan rezultat je postavio Veston Makeni pogotkom u 64. minutu.
Benfika je imala šansu da u 81. minutu dođe do gola iz penala, ali je Vangelis Pavlidis promašio udarac sa „bele tačke“.
Srpski krilni igrač u ekipi Juventusa Filip Kostić ušao je u igru u 82. minutu, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Dušan Vlahović utakmicu propustio zbog povrede.
Juventus zauzima 15. mesto na tabeli sa 12 bodova, dok se Benfika nalazi na 29. poziciji sa šest bodova.
Juventus će u poslednjem, osmom kolu ligaške faze igrati na gostujućem terenu protiv Monaka, dok će Benfika u Lisabonu dočekati Real Madrid.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com