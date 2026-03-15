Pobede Dalasa i Milvokija u NBA ligi, Toronto bolji od Detroita

Košarkaši Toronta pobedili su večeras na svom terenu Detroit 119:108 (32:32, 26:32, 34:17, 26:27), i zabeležili svoj 38. trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Brendon Ingram sa 34 poena. Ar Džej Beret je dodao 27 poena, Jakob Peltl je upisao 21 poen i 18 skokova, od kojih su devet bili u napadu, dok je Skoti Barns zabeležio 14 poena, 10 skokova i osam asistencija.

U ekipi Detroita najefikasniji je bio Kejd Kaningem sa 33 poena, uz devet asistencija. Tobajas Heris je dodao 21 poen, dok je Džejlen Duren upisao 20 poena i 11 skokova.

Toronto je šesti na tabeli Istočne konferencije sa 38 pobeda i 29 poraza, dok je Detroit prvi sa skorom 48/19.

Dalas je na gostujućem terenu pobedio Klivlend 130:120 (35:31, 25:28, 40:27, 30:34).

Najefikasniji u ekipi Dalasa bio je Kuper Fleg sa 27 poena, uz 10 asistencija i šest skokova. Nadži Maršal je dodao 25 poena i sedam asistencija, dok je Pi Džej Vašington upisao 20 poena, 11 skokova i pet ukradenih lopti.

U ekipi Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 26 poena, uz 11 asistencija. Maks Strus je dodao 24 poena i osam skokova, dok je Evan Mobli upisao 18 poena, 11 skokova, četiri asistencije i četiri blokade.

Dalas zauzima 12. mesto na tabeli Zapadne konferencije sa 23 pobede i 45 poraza, dok je Klivlend četvrti na Istoku sa skorom 41/27.

Milvoki je na svom terenu pobedio Indijanu 134:123 (26:34, 36:31, 40:31, 32:27), i prekinuo svoj niz od četiri uzastopna poraza.

Najefikasniji u ekipi Milvokija bio je Janis Adetokumbo sa 31 poenom, uz 14 skokova i osam asistencija. Bobi Portis je dodao 29 poena i 10 skokova, dok je Rajan Rolins upisao 20 poena i sedam asistencija.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Eron Nesmit sa 32 poena. Džej Haf je dodao 16 poena, dok je Džarasi Voker upisao 14 poena, osam skokova i šest asistencija. Ti Džej Mekonel je utakmicu završio sa devet poena i 11 asistencija.

Milvoki se nalazi na 11. poziciji na tabeli Istočne konferencije sa 28 pobeda i 39 poraza, dok Indijana nakon svog 13. uzastopnog poraza zauzima poslednje, 15. mesto sa skorom 15/53.

(Beta)

