Pobede Danske, Hrvatske, Poljske i Rumunije u kvalifikacijama za SP

Fudbaleri Danske pobedili su večeras u Kopenhagenu selekciju Grčke sa 3:1, u utakmici četvrtog kola Grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Domaća selekcija povela je u 21. minutu preko Rasmusa Hejluna, da bi rezultat u 40. minutu povećao Joakim Andersen.

Minut kasnije treći gol za selekciju Danske postigao je Mikel Damsgor.

Grčka je do jedinog pogotka došla u 63. minutu preko Hristosa Colisa.

Danska i Škotska imaju po 10 bodova na vrhu Grupe C, Grčka na trećoj poziciji ima tri boda, dok je Belorusija bez bodova na poslednjem, četvrtom mestu.

U narednom kolu, 15. novembra, Danska dočekuje Belorusiju, dok Grčka dočekuje Škotsku.

Hrvatska je u Varaždinu savladala Gibraltar sa 3:0, u utakmici šestog kola Grupe L.

Vodeći gol za Hrvatsku postigao je Toni Fruk u 30. minutu, dok je priliku sa penala u 57. minutu imao Lovro Majer, ali je njegov udarac odbranio golman Gibraltara Džajlen Hankins.

Golove za Hrvatsku u nastavku su postigli Luka Sučić u 78. i Martin Erlić u šestom minutu nadoknade.

Fruku, Sučiću i Erliću ovo je bio prvi gol za reprezentaciju Hrvatske.

Hrvatska se nalazi na korak do plasmana na Svetsko prvenstvo, pošto na prvom mestu Grupe L ima 16 bodova, uz utakmicu manje i gol-razliku 20:1.

Drugoplasirana Češka ima 13 bodova, Farska ostrva na trećoj poziciji imaju bod manje, Crna Gora na četvrtoj poziciji ima šest bodova, dok je Gibraltar poslednji, bez bodova.

U narednom kolu, 14. novembra, Hrvatska dočekuje Farska ostrva, a Gibraltar dočekuje Crnu Goru.

Poljska je u Kaunasu pobedila Litvaniju sa 2:0, u utakmici sedmog kola Grupe G.

Goste je u vođstvo doveo Sebastijan Šimanski u 15. minutu, a rezultat je u 64. minutu povećao napadač Barselone Robert Levandovski.

Holandija na prvom mestu ima 16 bodova, drugoplasirana Poljska ima tri boda manje (šest odigranih utakmica), Finska ima 10 bodova na trećoj poziciji, Litvanija je četvrta sa tri boda, a Malta na poslednjem, petom mestu, ima dva boda.

Poljska naredni meč igra na svom terenu protiv Holandije.

Rumunija je u Bukureštu pobedila Austriju sa 1:0, u utakmici šestog kola Grupe H.

Pobednički gol za Rumuniju postigao je Virdžil Gica u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Austrija na prvom mestu ima 15 bodova, Bosna i Hercegovina na drugoj poziciji ima 13 bodova, Rumunija je treća sa 10 bodova, Kipar je četvrti sa osam bodova, a San Marino na poslednjem mestu nema bodove.

Rumunija naredni meč igra na gostovanju protiv Bosne i Hercegovine, dok Austrija gostuje Kipru.

(Beta)

