Pobede Denvera i Toronta u NBA ligi, poraz Majamija

Košarkaši Denvera savladali su prošle noći na svom terenu ekipu Milvokija sa 108:104, a pobede u NBA ligi upisali su između ostalih i Toronto, Oklahoma i Atlanta.

Nagetse, koji su igrali bez povređenih Nikole Jokića i Džamala Majera, do pobede su vodili Tim Hardevej sa 25 i Aron Gordon sa 23 poena, dok je Pejton Votson ubacio 19.

U timu Milvokija najbolji je bio Janis Adetokunbo koji je upisao 31 poen, 11 asistencija i osam skokova, dok je Majls Tarner dodao 16 poena.

Baksi su zaostajali 15 poena u prvom poluvremenu i 11 na ulasku u poslednjučetvrtinu pre nego što su smanjili svoj zaostatak na 105:102, ali su promašili dva pokušaja za tri poena i izjednačenje u poslednjih 20 sekundi. Gordon, jedini regularni starter dostupan Nagetsima, izveo je tri slobodna bacanja u poslednjih devet sekundi i tako zapečatio pobedu.

Denver ima skor 3/4 otkako se Jokić povredio, a ukupno 26/13.

Košarkaši Toronta su posle produžetka bili bolji od Filadelfije na svom terenu sa 116:115.

Pobedu timu Darka Rajakovića doneo je Skoti Barns koji je pogodio prvo, a onda namerno promašio drugo slobodno bacanje na 0,8 sekundi pre kraja produžetka.

Barns je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 31 poenom, Džamal Šid je dodao 22, a Imanuel Kvikli 20 poena. U timu Filadelfije istakao se Tajris Maksi sa 38 poena.

Košarkaši Oklahome su na svom parketu savladali Majami sa 124:112 i tako upisali treću pobedu u nizu.

Šej Gildžes Aleksander je sa 29 poena predvodio Oklahomu do trijumfa, a pratili su ga Džejlen Vilijams sa 19 i Čet Holmgren i Adžaj Mičel sa po 16 poena.

U redovima Majamija, koji je doživeo treći uzastopni poraz, najefikasniji je bio Endru Vigins sa 23 poena, dok je srpski košarkaš Nikola Jović utakmicu završio sa 13 poena, četiri poena i dve asistencije.

Košarkaši Finiksa su kao domaćini pobedili Vašington sa 112:93 i tako upisali desetu pobedu u poslednjih 13 utakmica.

Rojs O’Nil sa 19 i Devin Buker sa 17 poena su bili najefikasniji u Finiksu, dok su na drugoj strani najbolji bili Aleks Sar i Tre Džonson sa 19 poena. Srpski košarkaš u redovima Vašingtona Tristan Vukčević igrao je četiri minuta i upisao isto toliko poena.

Atlanta je u gostima pobedila San Antonio sa 124:111. Nikil Aleksander Voker i Džejlen Džonson sa 24, odnosno 23 poena bili su najbolji pojedinci u redovima Atlante, dok se su na drugoj strain istakli Stef Kari sa 31 i Džimi Batler sa 30 poena.

Minesota je nadoknadila zaostatak od 19 poena i na kraju slavila na svom terenu protiv San Antonija sa 104:103. Najefikasniji u redovima Minesote bio je Entoni Edvards sa 23 poena, dok je na drugoj strani najbolji bio Viktor Vembanjama sa 29 ubačenih poena.

Košarkaši Njujorka pobedili su Portland sa 123:114, Sakramento je bio bolji od Hjustona sa 111:98, dok je ranije sinoć Orlando pobedio Nju Orleans sa 128:118, a Memfis ekipu Bruklina sa 103:98.

(Beta)

