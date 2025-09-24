Pobede Dinama i Rome, remi Betisa i Notingem Foresta u LE

Fudbaleri Dinama iz Zagreba pobedili su večeras na svom terenu Fenerbahče sa 3:1, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evropa.

Aktuelni viceprvak Hrvatske poveo je u 21. minutu, kada se posle gužve pred golom najbolje snašao Dion Drena Beljo.

Četiri minuta kasnije izjednačenje istanbulskom klubu doneo je Sebastijan Šimanski, koji je precizno šutirao sa ivice kaznenog prostora.

Dinamo je do novog vođstva došao na početku drugog poluvremena, kada je Beljo iz blizine u 51. minutu postigao drugi pogodak.

Konačan rezultat postavio je Monsef Bakrar u petom minutu sudijske nadoknade.

U sledećem kolu Dinamo u Bačkoj Topoli gostuje Makabiju iz Tel Aviva, a Fenerbahče dočekuje Nicu.

Roma je na gostovanju pobedila Nicu sa 2:1.

Rimski klub je poveo golom Evana Ndike u 52. minutu, da bi tri minuta kasnije rezultat povećao Đanluka Mančini.

Nica je do jedinog pogotka došla u 77. minutu, kada je precizan sa penala bio Terem Mofi.

Srpski golman Mile Svilar branio je za Romu ceo meč.

Roma u narednom kolu dočekuje Lil.

Betis i Notingem Forest odigrali su u Sevilji nerešeno 2:2.

Domaći tim je do vođstva stigao u 15. minutu pogotkom Sedrika Bakambua.

Notingem Forest je do preokreta došao golovima Igora Žesusa u 18. i 23. minutu, da bi bod Betisu doneo Antoni u 85. minutu.

Srpski fudbaler Nikola Milenković igrao je za Notingem Forest do četvrtog minuta nadoknade drugog poluvremena.

Naredni meč Betis igra na gostovanju protiv Ludogoreca, dok Notingem Forest dočekuje Midtjiland.

