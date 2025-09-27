Pobede Dortmunda, Lajpciga i Leverkuzena u Bundesligi

Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su danas na gostujućem terenu Majnc 2:0, u utakmici petog kola Bundeslige.

Prednost Dortmundu doneo je Danijel Svenson golom u 27. minutu, a konačan rezultat je postavio Karim Adejemi pogotkom u 40. minutu.

Majnc je od 67. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton zbog oštrog faula nad Adejemijem dobio golman domaćeg tima Robin Centner.

Do kraja meča je za Majnc na poziciji golmana igrao Lase Ris, koji je u igru ušao umesto Andreasa Hanče-Olsena.

Borusija Dortmund je druga na tabeli sa 13 bodova, dok Majnc zauzima 13. mesto sa četiri boda.

Borusija Dortmund će u narednom kolu dočekati Lajpcig, dok će Majnc igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv HSV-a.

Lajpcig je na gostujućem terenu pobedio Volfsburg 1:0.

Pobedonosan gol za Lajpcig postigao je Johan Bakajoko u osmom minutu.

Lajpcig je imao šansu da u 90. minutu iz penala postigne drugi pogodak, ali je Kristof Baumgartner promašio udarac sa „bele tačke“.

Srpski vezista u ekipi Lajpciga Andrija Maksimović nije ulazio u igru, dok je njegov klupski saigrač i sunarodnik Kosta Nedeljković utakmicu propustio zbog povrede kolena.

Lajpcig je treći na tabeli sa 12 bodova, dok Volfsburg zauzima 12. mesto sa pet bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Lajpcig protiv Borusije Dortmund, a Volfsburg protiv Augsburga.

Bajer Leverkuzen je na gostujućem terenu u Hamburgu pobedio Sankt Pauli 2:1.

Prednost Leverkuzenu doneo je Edmond Tapsoba golom u 25. minutu, a izjednačenje Sankt Pauliju Hauke Val pogotkom u 32. minutu.

Pobedonosan gol za Leverkuzen postigao je Ernest Poku u 58. minutu.

Bajer Leverkuzen je četvrti na tabeli sa osam bodova, dok je Sankt Pauli šesti sa sedam bodova.

Bajer Leveruzen će u narednom kolu dočekati Union Berlin, dok će Sankt Pauli igrati na gostujućem terenu protiv Verder Bremena.

Hajdenhajm je na svom terenu pobedio Augsburg 2:1.

(Beta)

