Pobede Filadelfije, Bostona, Detroita i Klipersa u NBA ligi

Košarkaši Filadelfije pobedili su u noći između utorka i srede na gostujućem terenu posle produžetka Memfis 139:136, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Filadelfiju su do pobede predvodili Džoel Embid sa 34 poena, 10 skokova i osam asistencija i Tajris Maksi sa 34 poena i 12 asistencija.

Kod Memfisa bolji od ostalih bio je Džo Morant sa 40 poena.

Filadelfija je peta u Istočnoj konferenciji sa 17 pobeda i 14 poraza, a Memfis je deveti u Zapadnoj konferenciji sa 15 pobeda i 18 poraza.

Košarkaši Bostona su na gostujućem terenu pobedili Jutu 129:119.

Najefikasniji kod Bostona bili su Derik Vajt sa 27 poena, uz čak sedam blokada, i Džejlen Braun sa 23 poena.

Kod Jute se istakao Kijonte Džordž sa 37 poena. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić je zabeležio 26 poena, osam skokova i osam asistencija, a finski internacionalac Lauri Markanen je upisao 22 poena i devet skokova.

Boston je treći u Istočnoj konferenciji sa skorom 20/12, a Juta je 11. u Zapadnoj konferenciji sa 12 pobeda i 20 poraza.

Košarkaši Detroita pobedili su na gostujućem terenu Los Anđeles Lejkerse 128:106. Najbolji kod Detroita bio je Kejd Kaningem sa 27 poena i 11 skokova, a kod Lejkersa slovenački internacionalac Luka Dončić sa 30 poena i 11 skokova.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa su na svom terenu pobedili Sakramento 131:90, predvođeni Kavaji Leonardom, koji je upisao 33 poena i po pet skokova i asistencija.

(Beta)

