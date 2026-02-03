Pobede Filadelfije, Memfisa i Klipersa u NBA ligi

Košarkaši Filadelfije savladali su danas u gostima Los Anđeles kliperse sa 128:113 i tako upisali četvrtu uzastopnu pobedu u NBA ligi.

Najzaslužniji za pobedu Filadelfije, koja je konstantno bila u prednosti tokom ove utakmice, bili su Tajris Maksi sa 29, Dominik Barlou sa 26 i Džoel Embid sa 24 postignuta poena.

Na drugoj strani, najefikasniji je bio Kavaj Lenard sa 29 poena, dok je 21 ubacio Džordan Miler. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović ponovo nije bio u timu Klipersa.

Košarkaši Memfisa su na svom terenu slavili protiv Minesote sa 137:128 i tako prekinuli niz od šest uzastopnih poraza.

U redovima Memfisa, koji je izgradio prednost od 20 poena u drugom poluvremu i zadržao je do kraja, najefikasniji su bili su Džaren Džekson sa 30 i Taj Džerom sa 19 poena.

Entoni Edvards je predvodio Minesotu sa 39 poena i Džejlen Mekdelnijels koji je ubacio 29. Minesota je prekinula seriju od četiri pobede.

Košarkaši Hjustona su u gostima pobedili Indijanu sa 118:114.

Hjuston je, u odsustvu povređenog Kevina Durenta, do pobede predvodio Alperen Šengun sa 39 poena i 16 skokova, dok je Džabari Smit dodao 19.

U redovima Indijane, koja je nadoknadila zaostatak od 12 poena i povela, ali na kraju nije uspela da produži svoj niz pobeda, najefikasniji su bili Paskal Sijakam sa 27 i Benedikt Maturin sa 25 poena.

Ranije sinoć, košarkaši Šarlota su na svom parketu bili bolji od Nju Orleansa sa 102:95 za svoju sedmu uzastopnu pobedu. Najefikasniji u timu Šarlota, koji se vratio iz minusa od 22 poena, bio je Lamelo Bol sa 24 poena.

(Beta)

