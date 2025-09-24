Pobede Frajburga, Ludogoreca i Brage u LE

Fudbaleri Frajburga pobedili su večeras na svom terenu Bazel 2:1, u prvom kolu Lige Evropa.

Golove za Frajburg postigli su Patrik Osterhage u 31. i Maksimilijan Egeštajn u 57. minutu.

Strelac za Bazel bio je Filip Otele u 84. minutu.

U narednom kolu, Frajburg će gostovati Bolonji, dok će Bazel dočekati Štutgart.

Fudbaleri Ludogoreca pobedili su na gostujućem terenu Malme 2:1.

Strelci za Ludogorec bili su srpski internacionalac Petar Stanić iz penala u osmom i Erik Bile u 23. minut.

Pogodak za Malme postigao je Lase Johnsen u 78. minutu.

U sledećem kolu, Ludogorec će dočekati Betis, dok će Malme gostovati Viktoriji Plzenj.

Fudbaleri Brage su na svom terenu pobedili Fejnord 1:0.

Strelac pobedonosnog gola bio je Fran Navaro u 79. minutu.

U narednom kolu, Braga će u Glazgovu gostovati Seltiku, dok će Fejnord u Roterdamu dočekati Aston Vilu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com