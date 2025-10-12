Pobede Holandije, Farskih ostrva i Škotske u kvalifikacijama za SP

Fudbaleri Holandije pobedili su večeras u Amsterdamu selekciju Finske sa 4:0, u utakmici sedmog kola Grupe G kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Holandija je pitanje pobednika rešila u prvom poluvremenu, kada su se u strelce upisali Donjel Malen u osmom, Virdžil van Dajk u 17. i Memfis Depaj u 38. minutu sa penala.

Depaj je pored pogotka zabeležio i dve asistencije.

Konačan rezultat postavio je fudbaler Liverpula Kodi Gakpo u 84. minutu.

Holandija posle šest odigranih utakmica zauzima prvo mesto u Grupi G sa 16 bodova, dok je Finska, uz utakmicu više, na trećem mestu sa 10 bodova, a isti učinak ima i drugoplasirana Poljska (pet odigranih utakmica).

Poljska večeras u okviru ove grupe gostuje Litvaniji.

U narednom kolu Holandija gostuje Poljskoj, a Finska dočekuje Maltu.

Farska ostrva su u Torshavnu pobedila Češku sa 2:1, u utakmici sedmog kola Grupe L.

Domaću selekciju je u vođstvo doveo Hanus Sorensen u 67. minutu, da bi u 78. minutu izjednačenje Češkoj doneo Adam Karabec.

Pobednički gol za Farska ostrva postigao je Martin Agnarson u 81. minutu.

U Grupi L vodi Hrvatska sa 13 bodova, uz dve utakmice manje, Češka je druga sa istim učinkom, a Farska ostrva na trećoj poziciji imaju 12 bodova.

Hrvatska večeras u Varaždinu dočekuje Gibraltar.

U poslednjem kolu Farska ostrva 14. novembra gostuju Hrvatskoj, a Češka tri dana kasnije dočekuje Gibraltar.

Škotska je u Glazgovu pobedila Belorusiju sa 2:1, u utakmici četvrtog kola Grupe C.

Golove za Škotsku postigli su Če Adams u 15. i Skot Mektominej u 84. minutu, dok je jedini gol za goste upisao Gleb Kučko u šestom minutu nadoknade.

Belorusiji je u 63. minutu poništen gol Jevgenija Malaševiča, dok je Škotskoj poništen pogodak Adamsa u 70. minutu.

Škotska vodi u Grupi C sa 10 bodova, dok je Belorusija na poslednjem, četvrtom mestu, bez bodova.

Večeras se u okviru Grupe C sastaju Danska i Grčka.

U sledećem kolu Škotska gostuje Grčkoj, a Belorusija gostuje Danskoj.

