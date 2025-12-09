Pobede Indijane, Finiksa i San Antonija u NBA ligi

U košarkaškoj NBA ligi prošle noći su odigrane samo tri utakmice, a pobede su upisali Indijana, Finiks i San Antonio.

Košarkaši Indijane su na svom terenu pobedili Sakramento sa 116:105 i tako poboljšali ukupni skor na 6/18. Indija je slavila u četiri od poslednjih šest utakmica nakon što je sezonu počela sa 2/16.

Najbolji u pobedničkom timu bili su Endru Nembhard sa 28 poena i 12 asistencija, Benedikt Maturin sa 25 i Paskal Sijakam sa 23 poena.

Sakramentu nije pomogao ni novi tripl-dabl Rasela Vestbruka. On je upisao 24 poena, 14 asistencija i 12 skokova što je njegov četvrti tripl-dabl u sezonu, a 207. u karijeri.

Kingi posle ovog poraza imaju skor od šest pobeda i 18 poraza.

Finiks je u gostima slavio protiv Minesote sa 108:105.

Najefikasniji u redovima Finiksa bili su Mark Vilijams sa 22, Kolin Gilespi sa 19 i Dilon Bruks sa 18 ubačenih poena. Na drugoj strani, istakao se Entoni Edvards koji je utakmicu završio sa 40 poena.

Ekipa Finiksa sada ima 14 pobeda i deset poraza, dok je Minesota na skoru 15/9.

Košarkaši San Antonija su kao gosti pobedili Nju Orleans sa 135:132.

Sparse su do pobede predvodili Harison Barns sa 24 i Dilan Harper sa 22 poena, dok je u poraženom timu najbolji bio ruki Derik Kvin sa 33 poena i sa po deset skokova i asistencija.

San Antonio sada ima skor od 16 pobeda i sedam poraza, dok je Nju Orleans ostao na samo tri trijumfa uz 22 poraza.

(Beta)

