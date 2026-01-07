Pobede Intera i Udinezea u Seriji A, remi Lacija i Fjorentine

Fudbaleri Intera iz Milana pobedili su večeras na gostujućem terenu Parmu 2:0, u utakmici 19. kola Serije A, i zabeležili šesti uzastopni trijumf u italijanskom prvenstvu.

Prednost Interu doneo je Federiko Dimarko golom u 42. minutu, a konačan rezultat je postavio Markus Tiram pogotkom u osmom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Gol koji je postigao napadač Intera Anž-Joan Boni u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena poništen je zbog igranja rukom nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Inter je prvi na tabeli sa 42 boda, četiri više i utakmicom više od drugoplasiranog Milana, dok Parma zauzima 15. mesto sa 18 bodova.

Inter će u narednom kolu u Milanu dočekati Napoli, dok će Parma igrati na gostujućem terenu protiv Lečea.

Lacio je na svom terenu u Rimu odigrao nerešeno protiv Fjorentine 2:2.

Prednost Laciju doneo je Danilo Kataldi golom u 52. minutu, a izjednačenje Fjorentini Robin Gosens pogotkom četiri minuta kasnije.

Vođstvo Fjorentini doneo je Albert Gudmundson golom iz penala u 89. minutu, dok je konačan rezultat postavio napadač Lacija Pedro pogotkom iz jedanaesterca u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Lacio je deveti na tabeli sa 25 bodova, dok Fjorentina zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 13 bodova.

Lacio će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Verone, dok će Fjorentina u Firenci dočekati Milan.

Udineze je na gostujućem terenu pobedio Torino 2:1.

Prednost Udinezeu doneo je Nikolo Zaniolo golom u 50. minutu, a vođstvo je uvećao Jurgen Ekelenkamp pogotkom u 82. minutu.

Konačan rezultat postavio je vezista Torina Čezare Kazadei pogotkom u 87. minutu.

Srpski vezista u ekipi Torina Ivan Ilić utakmicu je propustio zbog povrede.

Udineze zauzima 10. mesto na tabeli sa 25 bodova, dok se Torino nalazi na 12. poziciji sa 23 boda.

Udineze će u narednom kolu u Udineu dočekati Pizu, dok će Torino igrati na gostujućem terenu u Bergamu protiv Atalante.

(Beta)

