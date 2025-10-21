Pobede Intera, Mančester sitija i Njukasla u LŠ, PSV bolji od Napolija

Fudbaleri Intera iz Milana pobedili su večeras na gostujućem terenu u Anderlehtu Union Sen Žiloaz 4:0, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige šampiona.

Prednost Interu doneo je Denzel Dumfris golom u 41. minutu, a vođstvo je uvećao Lautaro Martines pogotkom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Treći gol za Inter postigao je Hakan Čalhanoglu iz penala u 53. minutu, a konačan rezultat je postavio Frančesko Pio Esposito pogotkom u 76. minutu.

Inter je drugi na tabeli sa devet bodova, dok Union Sen Žiloaz zauzima 23. mesto sa tri boda.

Inter će u narednom kolu u Milanu dočekati Kairat, dok će Union Sen Žiloaz igrati na gostujućem terenu protiv Atletiko Madrida.

Mančester siti je na gostujućem terenu pobedio Viljareal 2:0.

Prednost Sitiju doneo je Erling Haland golom u 17. minutu, a konačan rezultat je postavio Bernardo Silva pogotkom u 40. minutu.

Mančester siti je peti na tabeli sa sedam bodova, dok Viljareal zauzima 30. mesto sa jednim bodom.

Mančester siti će u narednom kolu dočekati Borusiju Dortmund, dok će Viljareal igrati na gostujućem terenu u Limasolu protiv Pafosa.

Njukasl je na svom terenu pobedio Benfiku 3:0.

Prednost Njukaslu doneo je Entoni Gordon golom u 32. minutu, a vođstvo je uvećao Harvi Barns pogotkom u 71. minutu.

Konačan rezultat postavio je Barns pogotkom u 83. minutu.

Njukasl je sedmi na tabeli sa šest bodova, dok Benfika zauzima 34. mesto bez osvojenog boda.

Njukasl će u narednom kolu dočekati Atletik Bilbao, dok će Benfika u Lisabonu biti domaćin protiv Bajer Leverkuzena.

PSV je na svom terenu u Ajndhovenu pobedio Napoli 6:2.

Napoli je poveo pogotkom Skota Mektomineja u 31. minutu, a PSV izjednačio autogolom defanzivca italijanskog tima Alesandra Bonđorna u 35. minutu.

Golove za PSV su potom postigli Ismael Saibari u 38. minutu, i Denis Man u 54. i 80. minutu.

Napoli je vođstvo holandskog tima smanjio pogotkom Mektomineja u 86. minutu, dok je peti gol za PSV postigao Rikardo Pepi u 87. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač PSV-a Kuhaib Drijuš pogotkom u 89. minutu.

Napoli je od 76. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Lorenco Luka.

Srpski golman Vanja Milinković-Savić odigrao je celu utakmicu za Napoli.

PSV se nalazi na 11. poziciji na tabeli sa četiri boda, dok Napoli zauzima 22. mesto sa tri boda.

PSV će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Pireju protiv Olimpijakosa, dok će Napoli u Napulju dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

(Beta)

