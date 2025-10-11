Pobede Italije, Španije, Portugala i Turske u kvalifikacijama za SP

Fudbalska reprezentacija Italije pobedila je večeras u Talinu Estoniju 3:1, u utakmici Grupe I u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Italija je povela u četvrtom minutu Mojzea Kina, a prednost je udvostručio Mateo Retegi u 38. minutu. On je osam minuta pre toga promašio jedanaesterac.

Treći gol postigao je Frančesko Espozito u 74. minutu, a dva minuta kasnije gol za Estoniju postigao je Rauno Sapinen.

Italija je odigrala pet utakmica i ima 12 bodova na drugom mestu na tabeli, šest manje od Norveške koja ima utakmicu više. Izrael je treći sa devet bodova, Estonija ima tri boda, a Moldavija je uz utakmicu manje peta bez bodova.

Fudbaleri Španije pobedili su u Elčeu Gruziju 2:0, u utakmici trećeg kola Grupe E.

Golove su postigli Jeremi Pino u 24. i Mikel Ojarsabal u 64. minutu.

Španski fudbaler Feran Tores promašio je jedanaesterac u 29. minutu.

U drugoj utakmici u toj grupi reprezentativci Turske pobedili su na stadionu „Vasil Levski“ u Sofiji domaću Bugarsku 6:1.

Dvostruki strelac bio je Kenan Jildiz, koji je postigao golove u 51. i 56. minutu. Strelci su bili još Arda Guler u 11. minutu, Zeki Čelik u 65, Irfan Kahvedži u trećem minutu nadoknade vreemena, kao i bugarski fudbaler Viktor Popov, koji je postigao autogol u 49. minutu.

Sve ekipe u grupi odigrale su po tri utakmice, Španija ima svih devet bodova na prvom mestu, Turska je druga sa šest bodova, a Gruzija je treća sa tri boda. Poslednja je Bugarska bez bodova.

Fudbaleri Portugala pobedili su u Lisabonu Irsku 1:0, u trećem kolu Grupe F.

Jedini gol postigao je Ruben Neveš u prvom minutu nadoknade vremena.

Pre toga Kristijano Ronaldo je promašio jedanaesterac u 75. minutu.

Selekcija Portugala ima svih devet bodova, Mađarska je druga sa četiri boda, Jermenija na trećem mestu ima tri boda, a Irska bod.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com