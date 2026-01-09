Pobede Jute i Indijane u NBA ligi, Minesota bolja od Klivlenda

Košarkaši Minesote pobedili su noćas na svom terenu Klivlend 131:122, i zabeležili četvrti uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Minesote bio je Džulijus Rendal sa 28 poena, uz 11 skokova i osam asistencija. Džejden Mekdanijels je dodao 26 poena, dok je Entoni Edvards upisao 25 poena, devet asistencija i sedam skokova i postao treći najmlađi igrač u istoriji NBA lige koji je stigao do 10.000 poena u karijeri, nakon Lebrona Džejmsa i Kevina Durenta.

Donte Divinčenco je utakmicu završio sa 22 poena.

U ekipi Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 30 poena, uz osam asistencija i sedam skokova. Sem Meril je dodao 22 poena, Evan Mobli je postigao 19 poena, dok je Darijus Garlend upisao 16 poena i osam asistencija.

Minesota je četvrta na tabeli Zapadne konferencije sa 25 pobeda i 13 poraza, dok je Klivlend osmi na Istoku sa skorom 21/18.

Juta je na svom terenu pobedila Dalas 116:114, i prekinula niz od pet uzastopnih poraza.

Najefikasniji u ekipi Jute bio je Lauri Markanen sa 33 poena, uz sedam skokova. Kijonte Džordž je dodao 19 poena, Brajs Sensabo je upisao 14 poena, dok je Valter Klejton Džunior postigao 12 poena.

U ekipi Dalasa najefikasniji je bio Kuper Fleg sa 26 poena, uz 10 skokova i osam asistencija. Klej Tompson je dodao 23 poena, Entoni Dejvis je upisao 21 poen i 11 skokova, dok je Nadži Maršal postigao 17 poena.

Juta zauzima 13. mesto na tabeli Zapadne konferencije sa 13 pobeda i 24 poraza, dok se Dalas nalazi na 11. poziciji sa skorom 14/24.

Indijana je na gostujućem terenu pobedila Šarlot 114:112, i prekinula niz od 13 uzastopnih poraza.

Najefikasniji u ekipi Indijane bio je Paskal Sijakam sa 30 poena, uz 14 skokova. Ti Džej Mekonel je dodao 23 poena, osam asistencija i četiri ukradene lopte, dok je Eron Nesmit upisao 16 poena.

U ekipi Šarlota najefikasniji je bio Lamelo Bol sa 33 poena, uz osam asistencija. Majls Bridžis je dodao 19 poena, Kon Nupel je upisao 18 poena i osam skokova, dok je Kolin Sekston postigao 11 poena.

Indijana zauzima poslednje, 15. mesto na tabeli Istočne konferencije sa skorom 7/31, dok se Šarlot nalazi na 12. poziciji sa 13 pobeda i 25 poraza.

Utakmica između Čikaga i Majamija, koja je takođe bila na programu noćas, odložena je zbog kondenzacije na parketu, zbog koje teren nije bio u stanju za igru.

(Beta)

