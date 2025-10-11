Pobede košarkaša Partizana, Spartaka i FMP-a u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na gostujućem terenu Split 86:81 (8:15, 30:19, 26:19, 22:28), u utakmici drugog kola ABA lige.

Aktuelne šampione predvodio je Dvejn Vašington sa 23 poena, Karlik Džons postigao je 14, a Sterling Braun 13 poena uz četiri skoka.

Isak Bonga pobedi je doprineo sa 12 poena i četiri skoka, Tajrik Džons sa osam poena i četiri skoka, a Dilan Osetkovski sa šest poena i osam skokova.

U ekipi Splita najefikasniji je bio Majers sa 23 poena uz osam asistencija, Ivan Perasović postigao je 15, a Antonio Džordano 11 poena uz četiri asistencije. Zoran Dragić dodao je devet poena i četiri skoka.

Posle dva kola Partizan ima dve pobede, a Split je pretrpeo oba poraza.

U trećem kolu Grupe A Partizan će dočekati FMP, a Split će u Podgorici igrati protiv Studentskog centra.

Košarkaši Spartaka pobedili su Beč 79:66 (15:12, 25:23, 16:14, 23:17) na svom terenu u Subotici.

Najefikasniji u domaćem timu bio je Ivan Drobnjak sa 21 poenom uz četiri skoka i četiri asistencije, Keondre Kenedi dodao je 11 poena i četiri asistencije, a Nikola Rebić 11 poena.

U austrijskoj ekipi Rašid Mahalbašić postigao je 12 poena uz sedam skokova, a Gregor Glas imao je 11 poena. Lovre Runjić postigao je 10 poena uz devet skokova i pet asistencija, a Semi Hanter 10 poena uz pet skokova.

Spartak ima dve pobede u Grupi B, a Beč ima pobedu i poraz.

U sledećem kolu Spartak će igrati u Zadru, a Beč će biti domaćin Megi.

Košarkaši FMP-a pobedili su na svom terenu Studentski centar 87:80 (14:26, 31:16, 12:17, 30:21).

Ekipu iz Železnika predvodili su Filip Barna sa 19 poena i pet skokova i Džošua Skot sa 19 poena i tri skoka. Petar Grojić dodao je 14 poena, a Lazar Stefanović 10.

Najefikasniji u gostujućem timu bili su Aleksa Ilić sa 15 poena i šest skokova, Amar Gegić sa 15 poena i Darijus Džonson sa 14.

U Grupi B FMP ima pobedu i poraz, a Studentski centar je pretrpeo dva poraza.

(Beta)

