Pobede Kristal Palasa i Lidsa, remi Totenhema

Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su danas na gostujućem terenu u londonskom derbiju Vest Hem 2:1, u utakmici petog kola Premijer lige i popeli se na četvrto mesto na tabeli.

Kristal Palas je poveo u 37. minutu golom Žana-Filipa Matete, a izjednačio je Džerod Boven u 49. minutu. Pobedu gostujućem timu doneo je Tajrik Mičel u 68. minutu.

Kristal Palas je uz Liverpul i Čelsi neporažen ove sezone u šampionatu, četvrti je na tabeli sa devet bodova. Vest Hem posle četvrtog poraza zauzima 18. mesto sa tri boda.

Fudbaleri Barnlija odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Notingem Foresta.

Forest je poveo već u drugom minutu kada je strelac bio Neko Vilijams, a konačan rezultat postavio je Džejdon Entoni u 20. minutu.

Barnli je prekinuo niz od dva poraza i ima četiri boda na 16. mestu. Forest je vezao četiri utakmice bez pobede i ima bod više na 14. mestu.

Fudbaleri Brajtona odigrali su na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Totenhema.

Brajton je poveo golovima Jankube Mintea u osmom i Jasina Ajarija u 31. minutu. Totenhem je smanjio zaostatak golom Rišarlisona u 43. minutu, a konačan rezultat postavio je Jan Pol van Heke autogolom u 82. minutu.

Totenhem je drugi na tabeli sa 10 bodova, a Brajton ima pet bodova na 13. mestu.

Fudbaleri Lidsa pobedili su na gostujućem terenu Vulverhempton 3:1.

Domaći su poveli u osmom minutu pogotkom Ladislava Krejčija, a Lids je do poluvremena postigao sva tri gola.

Izjednačio je Dominik Kalvert-Luin u 31. minutu, a drugi gol postigao je Anton Štah u 39. Konačan rezultat postavio je Noa Okafor u 45. minutu.

Lids ima sedam bodova na devetom mestu, a Vulverhempton je jedina ekipa u ligi koja do sada nije osvojila nijedan bod i poslednji je na tabeli.

Ranije danas Liverpul je na svom terenu pobedio Everton 2:1.

Kasnije igraju Mančester junajted – Čelsi i Fulam – Brentford.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com