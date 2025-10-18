Pobede Lajpciga, Štutgarta i Bajer Leverkuzena u Bundesligi

Fudbaleri Lajpciga pobedili su danas na svom terenu HSV 2:1, u utakmici sedmog kola Bundeslige.
Prednost Lajpcigu doneo je Kristof Baumgartner golom u 45. minutu, a izjednačenje HSV-u Albert Sambi Lokonga pogotkom u 48. minutu.
Pobedonosan gol za Lajpcig postigao je Baumgartner u 50. minutu.
Srpski vezista u ekipi Lajpciga Andrija Maksimović utakmicu je završio kao neiskorišćena zamena, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Kosta Nedeljković meč propustio zbog povrede kolena.
Lajpcig je drugi na tabeli sa 16 bodova, dva manje i utakmicom više od prvoplasiranog Bajern Minhena, dok HSV zauzima 10. mesto sa osam bodova.
Lajpcig će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga, dok će HSV u Hamburgu dočekati Volfsburg.
Štutgart je na gostujućem terenu pobedio Volfsburg 3:0.
Prednost Štutgartu doneo je Tijago Tomas golom u 35. minutu, a vođstvo je uvećao Maksimilijan Mitelšted pogotkom u 55. minutu.
Konačan rezultat postavio je Angelo Štiler pogotkom u 80. minutu.
Srpski vezista u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović utakmicu je završio kao neiskorišćena zamena.
Štutgart je treći na tabeli sa 15 bodova, dok Volfsburg zauzima 15. mesto sa pet bodova.
Štutgart će u narednom kolu dočekati Majnc, dok će Volfsburg igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv HSV-a.
Bajer Leverkuzen je na gostujućem terenu pobedio Majnc 4:3.
Prednost Leverkuzenu doneo je Alehandro Grimaldo golom iz penala u 11. minutu, a vođstvo je uvećao Kristijan Kofane pogotkom u 24. minutu.
Prvi gol za Majnc postigao je Dže-Son Li u 34. minutu, a treći za Leverkuzen Grimaldo u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.
Drugi pogodak za Majnc postigao je Nadijem Amiri iz penala u 71. minutu, a četvrti za Leverkuzen Martin Terije u 87. minutu.
Konačan rezultat postavio je napadač Majnca Armindo Sijeb pogotkom u 90. minutu.
Bajer Leverkuzen je peti na tabeli sa 14 bodova, dok Majnc zauzima 16. mesto sa četiri boda.
Bajer Leverkuzen će u narednom kolu dočekati Frajburg, dok će Majnc igrati na gostujućem terenu protiv Štutgarta.
Keln je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Augsburga 1:1.
Prednost Augsburgu doneo je Fabijan Rider golom iz penala u 54. minutu, a izjednačenje Kelnu Said El Mala pogotkom u 76. minutu.
Keln je šesti na tabeli sa 11 bodova, dok Augsburg zauzima 13. mesto sa sedam bodova.
Keln će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Borusije Dortmund, dok će Augsburg dočekati Lajpcig.
Verder Bremen je na gostujućem terenu odigrao nerešeno protiv Hajdenhajma 2:2.
Verder Bremen se nalazi na 11. poziciji na tabeli sa osam bodova, dok Hajdenhajm zauzima pretposlednje, 17. mesto sa četiri boda.
