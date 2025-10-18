Pobede Lajpciga, Štutgarta i Bajer Leverkuzena u Bundesligi

Fudbaleri Lajpciga pobedili su danas na svom terenu HSV 2:1, u utakmici sedmog kola Bundeslige.

Prednost Lajpcigu doneo je Kristof Baumgartner golom u 45. minutu, a izjednačenje HSV-u Albert Sambi Lokonga pogotkom u 48. minutu.

Pobedonosan gol za Lajpcig postigao je Baumgartner u 50. minutu.

Srpski vezista u ekipi Lajpciga Andrija Maksimović utakmicu je završio kao neiskorišćena zamena, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Kosta Nedeljković meč propustio zbog povrede kolena.

Lajpcig je drugi na tabeli sa 16 bodova, dva manje i utakmicom više od prvoplasiranog Bajern Minhena, dok HSV zauzima 10. mesto sa osam bodova.

Lajpcig će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga, dok će HSV u Hamburgu dočekati Volfsburg.

Štutgart je na gostujućem terenu pobedio Volfsburg 3:0.

Prednost Štutgartu doneo je Tijago Tomas golom u 35. minutu, a vođstvo je uvećao Maksimilijan Mitelšted pogotkom u 55. minutu.

Konačan rezultat postavio je Angelo Štiler pogotkom u 80. minutu.

Srpski vezista u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović utakmicu je završio kao neiskorišćena zamena.

Štutgart je treći na tabeli sa 15 bodova, dok Volfsburg zauzima 15. mesto sa pet bodova.

Štutgart će u narednom kolu dočekati Majnc, dok će Volfsburg igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv HSV-a.

Bajer Leverkuzen je na gostujućem terenu pobedio Majnc 4:3.

Prednost Leverkuzenu doneo je Alehandro Grimaldo golom iz penala u 11. minutu, a vođstvo je uvećao Kristijan Kofane pogotkom u 24. minutu.

Prvi gol za Majnc postigao je Dže-Son Li u 34. minutu, a treći za Leverkuzen Grimaldo u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Drugi pogodak za Majnc postigao je Nadijem Amiri iz penala u 71. minutu, a četvrti za Leverkuzen Martin Terije u 87. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Majnca Armindo Sijeb pogotkom u 90. minutu.

Bajer Leverkuzen je peti na tabeli sa 14 bodova, dok Majnc zauzima 16. mesto sa četiri boda.

Bajer Leverkuzen će u narednom kolu dočekati Frajburg, dok će Majnc igrati na gostujućem terenu protiv Štutgarta.

Keln je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Augsburga 1:1.

Prednost Augsburgu doneo je Fabijan Rider golom iz penala u 54. minutu, a izjednačenje Kelnu Said El Mala pogotkom u 76. minutu.

Keln je šesti na tabeli sa 11 bodova, dok Augsburg zauzima 13. mesto sa sedam bodova.

Keln će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Borusije Dortmund, dok će Augsburg dočekati Lajpcig.

Verder Bremen je na gostujućem terenu odigrao nerešeno protiv Hajdenhajma 2:2.

Verder Bremen se nalazi na 11. poziciji na tabeli sa osam bodova, dok Hajdenhajm zauzima pretposlednje, 17. mesto sa četiri boda.

