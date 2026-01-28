Pobede Liverpula i Briža, Stanković postigao gol uz dve asistencije protiv Olimpika

Fudbaleri Liverpula plasirali su se u osminu finala Lige šampiona pošto su na svom terenu pobedili Karabag 6:0, u utakmici poslednjeg osmog kola.

Dvostruki strelac bio je Aleksis Mekalister u 15. i 61. minutu, a golove su postigli i Florijan Virc u 21, Mohamed Salah u 50, Ugo Ekitike u 57. i Federiko Kijeza u 90. minutu.

Liverpul ima 18 bodova na trećem mestu na tabeli, a Karabag je 22. sa 10 bodova i igraće u plej-ofu.

Prvih osam ekipa na tabeli plasirale su se direktno u osminu finala, a ekipe plasirane od devetog do 24. mesta igraće dvomeč plej-ofa, za osminu finala, dok su preostali klubovi eliminisani.

Klubovi plasirani od devetog do 16. mesta biće nosioci na žrebu za plej-of.

U plej-of se plasirao Briž, koji je na svom terenu pobedio Olimpik iz Marseja 3:0.

Jedan od najzaslužnijih za pobedu belgijske ekipe bio je srpski fudbaler Aleksandar Stanković, koji je postigao gol u 79. minutu, a imao je i idve asistencije, u četvrtom minutu kod gola koji je postigao Mamadu Dijakon i u 11. minutu strelcu Romeu Vermanu.

Briž je 19. na tabeli sa 10 bodova, a Olimpik je eliminisan jer ima bod manje na 25. mestu.

Fudbaleri Barselone plasirali su se u osminu finala pošto su na svom terenu pobedili Kopenhagen 4:1.

Poveo je Kopenhagen golom Viktora Dadasona u četvrtom minutu, a preokret Barseloni doneli su pogocima Robert Levandovski u 48. i Lamine Jamal u 60. minutu.

Konačan rezultat postavili su pogocima Rafinja iz penala u 69. i Markus Rašford u 85. minutu.

Barselona je peta sa 16 bodova, a Kopenhagen je na 31. mestu sa osam bodova.

Bajer Leverkuzen je izborio plasman u plej-of, nakon što je kao domaćin pobedio Viljareal 3:0.

Golove za Bajer postigli su Malik Tilman u 12. i 35. i Alehandro Grimaldo u 57. minutu.

Bajer je na 16. mestu sa 12 bodova, a Viljareal je na 35. poziciji sa jednim poenom.

U plej-of se plasirao i Bode Glimt pošto je na gostujućem terenu pobedio Atletiko Madrid 2:1.

Poveo je Atletiko golom Aleksandra Serlota u 15. minutu, a Bodo Glimt je preokrenuo pogocima Frederika Sjovolda u 35. i Kaspera Hogha u 59. minutu.

Bode Glimt je na 23. mestu sa devet bodova, a Atletiko je od ranije obezbedio plasman u plej-of i završio je na 14. poziciji sa 13 bodova.

Fudbaleri Arsenala su grupnu fazu su završili na prvom mestu sa svih osam pobeda, pošto su na svom terenu u Londonu pobedili Kairat 3:2.

Strelci za Arsenal bili su Viktor Đekerš u trećem, Kai Haverc u šestom i Gabrijel Martineli u 15. minutu.

Golove za Kairat postigao je Žoržinjo iz penala u sedmom minutu i trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Arsenal je prvi sa 24 boda, a Kairat je na poslednjem, 36. mestu sa jednim bodom.

Fudbaleri Benfike plasirali su se u plej-of, pošto su na svom terenu pobedili Real Madrid 4:2.

Real je poveo u 40. minutu golom Kilijana Mbapea, a šest minuta kasnije domaći su izjednačili golom koji je postigao Andreas Šelderup.

Benfika je povela u petom minutu nadokade prvog poluvremena golom Vangelisa Pavlidisa iz jedanaesterca, a prednost je udvostručio Šelderup, svojim drugim golom na utakmici u 54. minutu.

Drugi gol na utakmici Mbape je postigao u 58. minutu, a konačan rezultat postavio je Anatolij Trubin u osmom minutu nadoknade vremena.

Real je utakmicu završio sa devetoricom, pošto je Raul Asensio dobio drugi žuti karton u drugom minutu nadoknade, a Rodrigo je dobio drugi žuti karton u sedmom minutu nadoknade.

Benfika se kao poslednja 24. plasirala u plej-of sa devet bodova, a u doigravanje će i Real, pošto je deveti sa 15 bodova.

U osminu finala plasirao se Sporting, koji je u Bilbau pobedio Atletik 3:2.

Atletik je poveo golom koji je Ojan Sanset postigao u trećem minutu, a izjednačio je Usman Dioamande u 12. minutu. Novu prednost domaći su stekli u 28. minutu golom Gorke Gurusete, a izjednačio je Trinkao u 62. minutu.

Pobedonosni gol postigao je Alison Santos u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Sporting ima 16 bodova na sedmom mestu, a Atletik je završio takmičenje sa osam bodova na 29. mestu.

Žreb za plej-of obaviće se 30. januara, a utakmice su na programu 17. i 18. februara i 24. i 25. februara.

Rezultati utakmica poslednjeg, osmog kola Lige šampiona:

Ajaks – Olimpijakos 1:2

Arsenal – Kairat 3:2

Atletik Bilbao – Sporting 2:3

Atletiko Madrid – Bodo Glimt 1:2

Barselona – Kopenhagen 4:1

Bajer Leverkuzen – Viljareal 3:0

Benfika – Real Madrid 4:2

Borusija Dortmund – Inter 0:2

Briž – Marsej 3:0

Ajntraht – Totenhem 0:2

Liverpul – Karabag 6:0

Mančester siti – Galatasaraj 2:0

Monako – Juventus 0:0

Napoli – Čelsi 2:3

Pafos – Slavija Prag 4:1

Pari Sen Žermen – Njukasl 1:1

PSV – Bajern Minhen 1:2

Sen Žiloaz – Atalanta 1:0

U osmini finala su: Arsenal, Bajern iz Minhena, Liverpul, Totenhem, Barselona, Čelsi, Sporting iz Lisabona i Mančester siti.

U plej-ofu će igrati: Real Madrid, Inter, Pari Sen Žermen, Njukasl, Juventus, Atletiko Madrid, Atalanta, Bajer Leverkuzen, Borusija Dortmund, Olimpijakos, Briž, Galatasaraj, Monako, Karabag, Bode Glimt i Benfika.

