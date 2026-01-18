Pobede Majamija i Denvera, 55 poena Edvardsa u porazu Minesote

Košarkaši Majamija pobedili su u noći između subote i nedelje Oklahomu 122:120 i prekinuli niz od pet pobeda aktuelnog šampiona Američke profesionalne košarkšake lige (NBA).

Majami je predvodio Bem Adebajo sa 30 poena, uz šut za tri poena 6/10, a imao je i 12 skokova i četiri asistencije. Norman Pauel postigao je 19 poena, Pele Larson 16 poena, a Endru Vigins 15, od kojih odlučujuću trojku 31 sekund pre kraja.

Srpski košarkaš Nikola Jović pobedi je doprineo sa tri poena, dve asistencije, skokom i ukradenom loptom.

U ekipi aktuelnog šampiona najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 39 poena, Eron Vigins dodao je 18 poena, Adžaj Mičel 15, a Čet Holmgren 14 poena i 11 skokova.

Oklahoma je i dalje ekipa sa najboljim skorom u ligi od 35 pobeda i osam poraza, dok Majami ima 22/20.

Košarkaši Denvera pobedili su Vašington 121:115 i ostvarili četvrtu uzastopnu pobedu, odnosno šestu u poslednjih sedam utakmica. Nagetse je predvodio Džamal Marej sa 42 poena, Tim Hardavej postigao je 30 poena, a Pejton Votson 21 poen. Eron Gordon dodao je osam poena, 11 asistencija i 10 skokova.

Vašington je izgubio šestu uzastopnu utakmicu, a najefikasniji u ekipi bio je Kišon Džordž sa 29 poena uz sedam asistencija i pet skokova. Aleks Sar imao je 16 poena i osam skokova, a Kris Midlton 16 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Košarkaši San Antonija pobedili su Minesotu 126:123 i ostvarili drugu uzastopnu pobedu. Ekipu je do pobede predvodio Viktor Vembanjama sa 39 poena i devet skokova, Dearon Foks dodao je 25 poena i 12 asistencija, a Keldon Džonson 20 poena.

U ekipi Minesote Entoni Edvards postigao je 55 poena, od kojih je 26 imao u četvrtoj četvrtini. On je šutirao trojke 9/16, a imao je i četiri skoka i tri asistencije. Džejden Mekdenijels dodao je 23 poena, a Džulijus Rendl 17 poena i 10 skokova.

U ostalim utakmicama Boston je uz 41 poen Džejlena Brauna pobedio Atlantu 132:106, a Dalas je pobedio Jutu 138:120.

Detroit je pobedio Indijanu 121:78, a Golden Stejt je postigao 23 trojke u pobedi protiv Šarlota 136:116.

Portland je pobedio Los Anđeles Lejkerse, koji su igrali bez Luke Dončića, 132:116 i ostvarili sedmu pobedu u poslednjih devet utakmica, dok je Finiks pobedio Njujork 106:99 i naneo mu osmi poraz u poslednjih 10 utakmica.

(Beta)

