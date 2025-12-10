Pobede Mančester sitija i Arsenala u LŠ, remi Atletik Bilbaa i Pari Sen Žermena

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na gostujućem terenu Real Madrid 2:1, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige šampiona.

Prednost Realu doneo je Rodrigo golom u 28. minutu, a izjednačenje Mančester sitiju Niko O’Rajli pogotkom u 35. minutu.

Pobedonosan gol za Mančester siti postigao je Erling Haland iz penala u 43. minutu.

Mančester siti je četvrti na tabeli sa 13 bodova, dok je Real Madrid sedmi sa 12 bodova.

Mančester siti će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bodo Glimta, dok će Real Madrid dočekati Monako.

Arsenal je na gostujućem terenu pobedio Klub Briž 3:0.

Golove za Arsenal postigli su Noni Madueke u 25. i 47. minutu, i Gabrijel Martineli u 56. minutu.

Srpski vezista Aleksandar Stanković odigrao je celu utakmicu za Klub Briž.

Arsenal je prvi na tabeli sa 18 bodova, dok Klub Briž zauzima 31. mesto sa četiri boda.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Arsenal u Milanu protiv Intera, a Klub Briž u Almatiju protiv Kairata.

Atletik Bilbao je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Pari Sen Žermena 0:0.

Atletik zauzima 28. mesto na tabeli sa pet bodova, dok je Pari Sen Žermen treći sa 13 bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Atletik u Bergamu protiv Atalante, a Pari Sen Žermen u Lisabonu protiv Sportinga.

(Beta)

