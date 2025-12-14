Pobede Mančester sitija i Notingem Foresta u Premijer ligi

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su danas na gostujućem terenu u Londonu Kristal Palas 3:0, u 16. kolu engleske Premijer lige.

Strelci za Siti bili su Erling Haland u 41. i 88. i Fil Foden u 69. minutu.

Siti je drugi na tabeli sa 34 boda, dva manje od prvoplasiranog Arsenala. Kristal Palas je na petom mestu sa 26 bodova.

U narednom kolu, Siti će dočekati Vest Hem, dok će Krital Palas gostovati Lidsu.

Fudbaleri Notingem Foresta su na svom terenu pobedili Totenhem 3:0.

Golove za Notingem postigli su Kalum Hadson-Odoi u 28. i 50. i Ibrahim Sangare u 79. minutu.

Srpski reprezentativac u dresu Notingem Nikola Milenković na terenu je proveo čitav meč.

Notingem je na 16. mestu sa 18 bodova, a Totenhem je na 11 poziciji sa četiri boda više.

U sledećem kolu, Notingem će u Londonu gostovati Fulamu, dok će Totenhem u Londonu dočekati Liverpul.

U ostalim mečevima, Aston Vila je na gostujućem terenu u Londonu pobedila Vest Hem 3:2, dok je Sanderlend na svom terenu savladao Njukasl 1:0.

(Beta)

