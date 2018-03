Pobede Minesote i Klipersa, Denver izgubio od Lejkersa

Košarkaši Minesote pobedili su prošle noći u gostima ekipu Vašingtona sa 116:111 u NBA ligi, Los Andjeles klipersi su bili bolji od Čikaga, dok je Denver poražen na gostovanju Lejkersima.

Srpski košarkaš Nemanja Bjelica je u pobedi Minesote nad Vašingtonom upisao 17 poena, osam skokova, sedam asistencija i po jednu ukradenu loptu i blokadu za 39 minuta na parketu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Karl Entoni Tauns sa 37 poena, uz to je zabeležio i 10 skokova, Endrju Vigins je dodao 16, a Džef Tig tri poena manje.

Markif Moris je predvodio Vašington sa 27 poena.

Klipersi su, takodje, slavili u gostima, pošto su bili bolji od Čikaga sa 112:106.

Deandre Džordan je dominirao u redovima Klipersa sa 29 poena i 18 skokova, dok je Lu Vilijams dodao 26.

Srpski plejmejker Miloš Teodosić je za 25 minuta na terenu ubacio sedam poena, uz po četiri skoka i asistencije, dok se Boban Marjanović za šest minuta u igri nije upisao u strelce, ali je uhvatio tri lopte.

Na drugoj strani, najbolji je bio Bobi Portis sa 19 poena i devet skokova.

Košarkaši Denvera izgubili su od Los Andjeles lejkersa sa 112:103.

Lejkerse su do pobede vodili Kajl Kuzma i Džulijus Rendal sa po 26 poena, dok je Ajzea Tomas meč završio sa 23.

U redovima Nagetsa najefikasniji je bio Vilson Čendler sa 26 poena, Džamal Marej je dodao 18, dok je srpski košarkaš Nikola Jokić za 27 minuta u igri upisao 15 poena, devet skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu.

Prošlu noć u NBA ligi obeležio je Rasel Vestbruk koji je upisao svoj 100. tripl-dabl u karijeri i vodio je Oklahomu do trijumfa protiv Atlante sa 119:107.

On je postigao 32 poena, upisao 12 uspešnih dodavanja i uhvatio 12 lopti i tako postao četvrti košarkaš koji je stigao do brojke od 100 tripl-dabla u karijeri. On se pridružio Oskaru Robertsonu (181 tripl-dabl), Medžiku Džonsonu (138) i Džejsonu Kidu (107).

Košarkaši Toronta su upisali i devetu uzastopnu pobedu, pošto su prošle noći savladali i Bruklin sa 116:102. Toronto je predvodio Jonas Valančijunas sa 26 poena, a najbolje su ga pratili Demar Derozan i Fred Van Vlit sa po 15 postignutih poena.

Košarkaši Klivlenda slavili su na gostovanju u Finiksu sa 129:107.

Lebron Džejm je utakmicu završio sa 28 poena, 13 skokova i 11 asistencija, što je njegov 69. tripl-dabl učinak u karijeri, a 14. ove sezone.

Džordan Klarkson je ubacio 23 poena, a Kajl Korver poen manje za Kavalirse.

Ti Džej Voren je bio najbolji u poraženom timu sa 19 poena, dok je Kevin Buker ubacio 17. Finiksu je ovo šesti uzastopni poraz, a 21. u poslednje 23 utakmice.

Sedmi trijumf u nizu upisala je Juta, koja je pobedila Detroit sa 110:79 predvodjena Rudijem Goberom koji je meč završio sa 22 poena i 12 skokova.

Entoni Dejvis je postigao 31 poen, uz 14 skokova i pet blokada i vodio je Nju Orleans do pobede na svom terenu protiv Šarlota sa 119:115, San Antonio je bio bolji od Orlanda sa 108:72, Dalas je slavio protiv Njujorka sa 110:97, dok je Indijana pobedila Filadelfiju sa 101:98.

